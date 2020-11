Se anunță deconectări de lumină programate pentru marți, 17 noiembrie

or. Codru: str. Grenoble parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

or. Anenii Noi: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu str, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Soltîs, Vasilii Jukovski parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Delacău: str. A.Meteevici, Alexandru Cel Bun, Delacău , M. Kogălniceanu, 31 August,s. Puhăceni: str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Plămădeală, Arborilor, Centrală, Comarova, Dacia, Decebal, Dnestrovscaea, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Grigore Botnarenco, Luceafărul, Nistreană, Nucarilor, Ogorodnaea, Părintele Toader, Puhăceni , Renaşterii, Romaniţelor, Sălcioara, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 31 August parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Speia: str. Mihail Frunze, Păcii, Speia , Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Şerpeni: str. Dacia, Şerpeni parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Teliţa parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mereni: str. 1 Mai, 31 August 1989, 8 Martie, Albişoara, Alexandru cel Bun, Anton Pann, Blajinilor , Blajinilor str-la, Blajinilor str-la 2, Chişinăului, Cobzarilor, Cucoarelor, Cutezanţei, Dacia, Delniţei, Doinelor, Dumbravei, Fîntînilor, Garoafelor, Glia, Hotinului, Independenţei, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Mărţişor, Mereni , Mihai Eminescu, Nicolae Costenco, Prieteniei, Rufa, Speranţei, Struguraş, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Taras Șevcenco , Unirii, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 10:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Merenii Noi: str. Merenii Noi , Păcii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 13:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Chirca parțial, în intervalul de timp între 10:15 - 14:00 pentru conectarea clienţilor noi s. Mereni 9210( cons. Jurdic) parțial, în intervalul de timp între 10:15 - 14:00 pentru conectarea clienţilor noi

or. Vulcănești: str. 40 Let Octeabrea, 40 Let Octeabrea str-la, Calinina, Calinina str-la, Comarova, Comsomoliscaea, Gherţena, Gherţena str-la, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Lenin, Lev Tolstoi, Maxim Gorki, Miciurin, Novoselova, Plotnicova, Popova, Sov.Armii, Stroitelinîi str-la parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cioc Maidan: str. Colhoznaea, Grigore Cotovschi, Octeabriscaea, Cioc-Maidan, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor