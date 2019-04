Scrisoarea unui moldovean. Cît trebuie de așteptat pentru o investigație gratuită

Un bărbat a descris situația dintr-un spital din Republica Moldova spunînd că e nevoie de 4 luni de așteptare pentru o investigație gratuită.

Această scrisoare este adresată către Guvernul Republicii Moldova și către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.,,Nu am să vorbesc despre drumuri, dar vreau să primesc un răspuns din domeniul medicinei... Odată cu nașterea celei de-a doua fiice, au fost necesare proceduri standard (ecografie, pediatru, etc. ), cu toate acestea, nu este uşor, deoarece personalul medical lipseşte în ţara noastră. Medicul ne-a dat îndreptare peste o lună. M-am gîndit că într-o lună poți și să mori, astfel, am mers la o clinică privată...”, a scris Vitalii Barmin pe Facebook.În aceeași postare, bărbatul a povestit și despre o așteptare de 4 luni.,,Săptămîna trecută am decis că e timpul să ne adresăm la policlinica la care suntem înregistrați. Cînd colo, surpriză, putem face ultrasonografie nu mai devreme decît la data de 24 iulie 2019. Peste 4 luni!!!! În domeniul ocrotirii sănătății, bugetul în anul 2018 a fost mare decît 6 miliarde de lei ( acolo unde sînt 9 zerouri, nu 6), iar pentru 2019 - 8,8 miliarde de lei. Sivia Radu și Pavel Filip, și pe toți acei oameni care lucrează pentru binele poporului, acest lucru e normal? Așa trebuie să fie? Trebuie să continuăm ca o turmă de oi?”, se întreabă locuitorul Capitalei.Bărbatul speră că postarea sa va fi distribuită intens de internauți și, într-un final, va primi un răspuns de la Guvern sau Minister.