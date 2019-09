Scandal la Măgdăcești din cauza mirosului urât din localitate (VIDEO)

După ce au fost învinuiți că aruncă deșeurile de la prelucrarea peștelui în rețeaua de canalizare a satului Măgdăcești, fără a le curăța în prealabil, reprezentanții companiei de procesare și comercializare a produselor din pește aduc acuzații reciproce administrației locale învinuindu-le că ar fi spălat bani atunci când au construit Stația de epurare din localitate.

Potrivit lor, pentru cele 33 de milioane de lei cât s-a investit din fonduri europene, Stația de epurare nu trebuia să arate atât de rudimentar. De cealaltă parte, administrația Stației de epurare din Măgdăcești spune că i-a impus agentului economic un termen-linită în care trebuie să înceapă să construiască o stație de pre-epurare, altfel, va fi deconectat de la rețeaua de canalizare a localității.Alesea Brânzilă, directoarea Departamentului Import și Comunicare a companiei, susține că Primăria Măgdăcești încearcă să dea vina pe compania pe care care o reprezintă pentru mirosul urât din localitate. „Dar vreau să le arăt ce înseamnă o stație de epurare. Cam asta ar trebui să însemne o stație de epurare pentru un sat întreg, nu un container așa cum îl au ei construit”, spune femeia.Potrivit ei, compania plătește zeci de mii de lei lunar pentru transportarea deșeurilor, iar apa folosită la prelucrarea peștelui este refiltrată. „Suntem o firmă care respectăm și consătenii, și consumatorii”, spune Alesea Brânzilă.Contactat de TV8, Andrei Dragoman, directorul „Apă Canal” Măgdăcești, se întreabă ce legătură are faptul cum a fost construită stația de epurare cu poluarea apei. „Ei în loc să se ocupe cu întrebările lor… În condițiile tehnice eliberate de mine scrie clar că în caz de necesitate să fie construită stația de pre-epurare”, a menționat Dragoman.Andrei Dragoman i-a expediat agentului economic o scrisoare prin care îl înștiințează că până la 1 octombrie trebuie să înceapă să construiască o stație de pre-epurare a apelor folosite la producerea peștelui, altfel, va fi deconectat de la rețeaua de canalizare a localității.„Pe data 3 septembrie le-am trimis ultima scrisoare în care au termen de o lună să construiască stația de pre-epurare, dar precis că n-o s-o facă și este scrisoarea de deconectare. Lasă noi să fim cu păcatele noastre, să suferim, dar să știm că suferim din cauza noastră”, a menționat Andrei Dragoman.Directorul „Apă Canal” Măgdăcești susține că a mai prelevat 9 probe și din alte locații din sat în care parametrii apei se încadrează în normă, urmează să mai colecteze 14 prope de apă. „Noi căutăm sursa de poluare. De unde am luat din sat văd că rezultatele sunt bune”, a menționat Andrei Dragoman.Amintim că totul a pornit de la mirosul urât pe care se plâng locuitorii satului Porumbeni . Oamenii dau vina pe satul vecin – Măgdăcești, unde stația de epurare nu ar curăți bine apele care ajung la ea. De partea cealaltă, conducerea satului susține că murdăria ar veni de la o companie de prelucrare a peștelui, ce activează pe teritoriul localității.