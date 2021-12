Săptămîna viitoare, spun meteorologii, ne putem aștepta la ninsori

Sfîrșitul de săptămînă ne aduce alte valori maxime ridicate pentru această perioadă a anului, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care mai precizează că weekend-ul va debuta cu vreme instabilă n4.md

Mai exact, potrivit sinopticienilor, mâine, cerul va fi în cea mai mare parte a zilei înnorat, respectiv precipitațiile s-ar putea să cadă pe arii restrînse. Totodată, în zonele joase, se va forma ceață, iar vîntul va bate moderat, cu posibile intensificări.

Ce ține de valorile termice, sîmbătă, la Nord, acestea vor urca pînă la +4 grade, în Centrul Moldovei și în Capitală se vor înregistra maxime de +5 grade Celsius. Iar în partea de Sud a țării, mercurul din termometre se va situa în jurul valorii de +6 grade.

În schimb, noaptea va fi un pic mai rece, cu valori termice care vor oscila între -3 și +1 grad Celsius.

Conform ultimei actualizări a Serviciului Hidrometeorologic, duminică, ar urma să scăpăm de ploile de scurtă durată, dar nu pentru mult timp. Or, mai anunță meteorologii, precipitațiile vor reapărea, începînd cu săptămîna viitoare, când s-ar putea să cadă și primii fulgi de nea din această iarnă, ținînd cont regiunea de sud-est a Europei se va afla sub influența unui ciclon puternic, care va aduce precipitații sub formă de lapoviță, ninsoare, vînt sporit și înghețuri noaptea și ziua.