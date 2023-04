Sandu: Sat cu sat, Europa va ajunge în casele noastre

Șefa statului, Maia Sandu a anunțat lansarea programului ”Satul European Expres”.

Programul vine să continue programul care deja este în desfășurarea și anume ”Satul European”, prin intermediul căruia au fost deja finalizate circa 100 de proiecte.

să permită localităților să implementeze proiecte rapide cu termen de finalizare de maximul 6 luni și să rezolve necesitățile urgente ale localităților

să fie simplificată procedura de înscriere a proiectelor în concurs

Președinta a solicitat Guvernului să deschidă apelul pentru un nou concurs de proiecte Satul European Expres, care să îndeplinească următoarele condiții

”Oamenii noștri sînt primitori și gospodari, noi știm cum să ne îngrijim casa și să ne dezvoltăm localitatea, dar avem nevoie de resurse financiare pentru a face acest lucru cît mai bine, prin crearea Satul European și lansarea programului Satul European expres vom contribui la construirea Moldoveni Europene. Vom construi Europa, aici, acasă. Am promis că voi fi președintele tuturor, pentru oameni indiferent de partidul primarului ales și așa am făcut. Cele 100 de proiecte finalizate în doar un an demonstrează angajamentul nostru de a îmbunătăți condițiile de trai ale moldovenilor de la un capăt la latul al țării. Sat cu sat Europa va ajunge în casele noastre”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului, promite că guvernarea va munci disciplinat și coordonat pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea vieții în satele moldovenești.

”Condiții bune de trai oriunde ar locui, într-un sat în nordul sau sudul țării sau în orașe. Apă potabilă în casă, canalizare, drumuri europene însemană Moldovea Europeană. Astăzi vreau să anunț că primele 100 de proiecte au fost finalizate deja. Peste 20 000 oameni au apă potabilă, 24 mii de oameni se bucură de iluminat public. Fiecare proiect înseamnă schimbări concrete, schimbări care fac mai bună viața mai multor oameni, oportunități economice pentru cei care vor să muncească. Mai multe sate beneficiază de stații fotovoltaice. Am modernizat 9 gimnazii și 3 licee, au fost renovate 16 centre culturale, 9 terenuri de joaca, 3 terenuri sportive și un parc public. Toate aceste proiecte reprezintă mai mult decît simple cifre, ele înseamnă localități și oameni care au parte de condiții mai bune de trai. Copii noștri merită să meargă la grădinițe și școli moderne. Le mulțumesc celor care continuă să muncească pentru ca standardele noastre de viață să se apropie de cele europene”, a mai spus Sandu.