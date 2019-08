Sandu cere încă un raport în cazul profesorilor de la Orizont

Maia Sandu mai vrea un raport despre modul în care au fost expluzați cei șapte cetățeni turci, acum un an.

Șefa Executivului s-a arătat nemulțumită de informațiile prezentate în primul raport, pentru că, spune ea, a fost elaborat de către ofițerii care au participat la operațiune. Și vicepremierul Andrei Năstase a criticat raportul. „Este de doi bani!”, a comentat demnitarul.„Asta se cere. Pentru că raportul cela pe care l-am văzut și eu, și l-au văzut mai mulți deputați, după mine nu a conținut informații credibile și înțeleg că a fost făcut mai mult de o echipă care a participat”, a declarat Maia Sandu.„Două luni și jumătate nicio informație. Dar Comisia parlamentară nu a oferit un răspuns clar. – Pentru că raportul acela, scuzați-mă dacă pot să spun asta, este de doi bani. Și trebuie să se dea o altă apreciere. – Cine va face cel de-al doilea raport? – Același serviciu de informare, dar nu oamenii care au fost implicați în operațiunea nemijlocită”, este opinia exprimată de Andrei Năstase.Șeful statului susține, în continuare, că nu are vreo legătură cu această operațiune, deși societatea civilă, dar și foștii lideri ai opoziției, l-au acuzat că a făcut schimb cu președintele turc pentru milioanele acordate reparației clădirii prezidențiale.„Anul trecut am spus că președintele țării și eu personal nu am fost implicat în acest proces. Și am spus foarte clar că eu am aflat din presă, la fel cum ați aflat și dvs”, a declarat Igor Dodon Deputații au primit raportul întocmit de SIS la începutul lunii iulie. Acesta a fost elaborat doar într-un singur exemplar, iar din această cauză nu toți au putut să ajungă să-l citească.Mai apoi, membrii comisiei parlamentare pentru Securitate au audiat cîțiva angajați de la SIS și pe șefa Biroului Migrație și Azil. Însă, nu au putut formula o concluzie despre cine se face vinovat de expulzare.În legătură cu acest caz, CEDO a dictat despăgubiri de 125 de mii de euro pentru cinci din cei șapte turci dați afară din țară.Judecătorii au stabilit că profesorilor nu li s-a dat posibilitatea să se apere și să aleagă țara în care să fie deportați. Ajunși în Turcia, ei au fost încarcerați, iar majoritatea au fost condamnați la închisoare între șase și nouă ani.