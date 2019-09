Sănătatea perfectă a copiilor nevaccinați

Francoise Berthoud

SUA

Australia

Noua Zeelandă

Lecția învățată în privința vaccinurilor

În aprilie 2009 am fost invitată să țin un discurs la o conferință dedicată vaccinării. Trebuia să iau cuvîntul după jurnalista Silvia Simone și biologul Michel Georges – doi cei mai buni experți în acest domeniu. Din ceea ce au spus antevorbitorii mei am înțeles că cel mai bine e să ne ținem de vaccinuri cît mai departe. Pur și simplu, nu știam ce putem face pentru a garanta viața și sănătatea.Francoise Berthoud (Elveția) este pediatru, homeopat, autoarea cărților „Alimentația copilului – vie, vegetală, diversă” (1985), „Trebuie oare să ne vaccinăm copiii?” (1992), „Are nevoie copilul meu de pediatru?” (2005), „Deficitul atenției și hiperactivitatea copiilor – trebuie înțeleși, dar nu îmbibați cu medicamente” (2007), mamă a trei copii.În calitate de pediatru și homeopat competent în această problemă, am decis să organizez conferința „Sănătatea minunată a copiilor nevaccinați”, împreună cu prietenii mei Silvia și Michel. Această activitate se va materializa mai tîrziu într-o carte, în care vor fi analizate diferite decizii vitale adoptate în familiile care au renunțat la vaccinare, inclusiv nașterile acasă, alăptatul, metode simple de tratament, alimentație de calitate (în special vegetariană), condiții liniștite de viață și încrederea în capacitatea organismului de a se vindeca.În calitate de pediatru am discutat mult cu părinții care aveau nevoia de a-și exprima temerile atît față de boli, cît și față de vaccinuri. Împreună cu ei găseam cele mai bune soluții pentru copiii lor. Unii alegeau să nu se vaccineze. Alții nu puteau scăpa de frica de boli, mai ales de tetanos. În aceste cazuri amînam vaccinarea cît puteam și foloseam protecția și „purificarea” organismului prin nosode.Eu am lucrat în Elveția, unde legea nu obligă vaccinarea, există doar o mare presiune socială. În Franța, la doar cîțiva kilometri de oficiul meu, pe atunci erau patru vaccinuri obligatorii ( BCG , din fericire, a fost anulat în 2007, alte trei au rămas – difterie tetanos și poliomielită Eu pot vorbi despre o sănătate minunată a copiilor nevaccinați ținînd cont de experiența mea de medic, colectînd cu anii opiniile pacienților.„Copilul meu a început să tușească imediat după vaccin.”„Îl dor mereu urechile după vaccinare.”„Fata mea de 16 ani nu are niciun vaccin. Ea aproape nu se îmbolnăvește. Iar dacă se îmbolnăvește, atunci durează cel mult două zile.”„Copilul vecinilor se vaccina, după cum se cuvine. El mereu e bolnav și primește antibiotice.”Însă asta e puțin pentru a scrie o carte. Precum s-a constatat, asemenea opinii apar din nou în toată lumea.În Anglia medicul Michel Odent a arătat în două studii că copiii care nu au fost vaccinați împotriva tusei convulsive se îmbolnăveau de astm de 5-6 ori mai rar decît cei vaccinați. În primul studiu au participat 450 de copii din Organizația Internațională Necomercială pentru susținerea alăptatului la sîn (La Leche League), în al doilea – 125 de copii din școala Steiner.Un grup de medici din Europa, în special pediatri, au monitorizat 14.893 de copii din școlile Steiner din Austria, Germania, Olanda, Suedia și Elveția și s-a constatat că acești copii, care trăiau în mediul culturii antroposofice (unde vaccinarea este evitată), erau mai sănătoși decît în grupul de control.În Germania, unul dintre cercetătorii europeni care lucra cu școlile Steiner scria: „În partea de Est a Berlinului, pînă la căderea Zidului, am observat un număr mai mic de alergii decît în partea de Vest. Populația estică era mai săracă, mai aproape de natură, mai puțin vaccinată”. Prea multă igienă nu e întotdeauna benefică. Cum ar fi spus David Strakan, cercetătorul și autorul „ipotezei igienice”, „microbii noștri de toate zilele dă-ni-i nouă astăzi”.În Spania, în 1999 doctorii Javier Uriarte și J. Manuel Marin au publicat un studiu la care au participat 314 copii. Viața lor a fost monitorizată de autorii articolului din 1975 pînă în 2000. Particularitatea acestor copii constă în faptul că majoritatea lor au fost născuți sau acasă, sau la spital, pe cale naturală, au fost alăptați o perioadă îndelungată, nu au fost vaccinați și erau educați în spiritul divin al sănătății. Ei nu aveau boli serioase, erau foarte puține cazuri de spitalizări (legate în special de traume) și 3,3% de bolnavi de astm, față de 20% printre populația obișnuită. Și, desigur, ei economiseau mulți bani!În SUA, acum se atestă un număr foarte mare de bolnavi cu autism – 1 din 100. Cei nevaccinați însă se pot lăuda cu cifre ce reprezintă un contrast șocant față de statistica națională. Deoarece acest articol este adresat poporului american, nu voi intra în detalii. Majoritatea dintre voi cunosc activitatea jurnalistului Dan Olmsted, care a descris lipsa autismului la reprezentanții nevaccinați ai comunității Amish din Pensylvania și Ohio.Și mai mult impresionează clinica din Chicago Homefirst , în care activează un grup de medici conduși de directorul Mayer Eisenstein, doctor în medicină și drept, magistru în sănătate. Printre copiii lor, care în mare parte s-au născut acasă și nu au fost imunizați, nu au fost înregistrare cazuri de autism, iar alergiile sînt foarte rare. În 1985 am tradus în limba franceză careta pediatrului american Robert Mendelson „Cum să crești un copil sănătos, în pofida medicilor” . Acum văd rezultate concrete – copii perfect sănătoși, ai căror medici sînt discipolii lui! Îmi plac asemenea coincidențe!În 1942 Leslie Owen Bailey, fondatorul Societății Australiene pentru Sănătate Naturală, a preluat custodia a 85 de copii ale căror mame nu puteau avea grijă de ei. Din acești 85 de copii nimeni nu a fost vaccinat, nu a consumat medicamente, nu a fost supus intervențiilor chirurgicale. Singura maladie de care au suferit a fost varicela, la 34 de copii. Li s-a prescris imediat regim la pat, apă plată și suc proaspăt stors. Toți s-au însănătoșit repede și fără complicații. Ancheta cazului a constatat că micuții care s-au îmbolnăvit își schimbau alimentele sănătoase cu cele fast food, de aceea a și apărut acest focar.Mulți dintre acești copii au moștenit o stare de sănătate precară, deoarece mamele lor erau bolnave și se alimentau prost. În pofida acestui fapt și deși nu au fost alăptați la sîn și nu au avut parte de bucuria de a comunica cu mamele lor, ei au crescut puternici și independenți.Două studii efectuate în Noua Zeelandă în 1992 și 1995 arată că copiii nevaccinați suferă mai puțin de alergii, otite, amigdalite, guturai, epilepsie și sindromul deficitului de atenție și hiperactivitate.O perioadă interesantă în Japonia au fost anii 1975-1980, cînd a fost luată decizia de a face primele vaccinuri la vîrsta de doi ani în loc de două luni. Drept motiv a servit legătura cauzală dintre vaccinuri și sindromul decesului subit la copii. În „Pediatrie” a fost publicat un studiu care arăta că din ianuarie 1970 pînă în ianuarie 1975, au avut loc 57 de reacții adverse severe la vaccinuri, inclusiv 37 de decese. Din februarie 1975 pînă în august 1981 au fost înregistrate opt cazuri de reacții severe, inclusiv trei decese. Din nefericire pentru copii și părinți, planul nipon de vaccinare a fost din nou „normalizat”. Studiul arată clar că sistemul imunitar la doi ani e mult mai puternic decît la două luni. Dar cît de bine s-ar fi simțit copiii dacă nu ar fi fost în general imunizați?!Găsim asemenea constatări și în studiul „Jurnalul alergiilor și imunologiei clinice”. Iată rezultatele: 11.531 de copii cu vîrsta de 7 an –13,8% dintre cei vaccinați la două luni erau astmatici, dintre cei vaccinați la 2-4 luni – 10,3%, la 4 luni – 5,9%. Dar cum s-ar fi simțit acești copii dacă nu ar fi fost vaccinați?!În calitate de pediatru conștiincios, atent și plin de compasiune, pot ajunge doar la o concluzie. Copiii nevaccinați au, cu siguranță, mai multe șanse de a se bucura de o sănătate perfectă. Orice vaccin administrat reduce aceste șanse.P.S. Programul național de imunizare, aprobat de Guvernul RM pe 6 octombrie 2016 are drept scop – „Asigurarea imunizării a cel puțin 95% din populație din grupele-țintă la nivel național”. Acesta va fi implementat printr-un șir de măsuri, inclusiv prin „