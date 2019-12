Restaurantul unei moldovence, în top 10 cele mai bune localuri din Veneția

Moldovenii reușesc să se afirme oriunde merg. Asta ne-o demonstrează rezultatele pe care le obțin în orice colțișor al lumii.

Un exemplu în acest sens este succesul unei femei din Moldova, restaurantul căreia a ajuns în top zece cele mai bune localuri din Veneția.

Localul moldovencei Raisa Candu se numește „Impronta”, are aproape două mii de recenzii pe TripAdvisor și are o notă de 4,5 din 5. În local este deservită mîncare tradițională italiană, bucate din fructe de mare și mîncare europeană.

„Nu pot spune că e greu să deschizi un restaurant în Veneția. Cu bani, în ziua de astăzi cumperi orice. Să menții o afacere pusă deja pe picioare – aici deja trebuie să depui efort și nu puțin. Asta a trebuit eu să fac, împreună cu toată echipa. Eu nu ascund că am cumpărat aceasta afacere, iar mai departe ce a urmat a fost nebunie curată. Să o faci să crească, aici, e o adevărată muncă și satisfacție personală! În momentul în care am venit în echipa Impronta Cafe, acesta era doar un restaurant unde se mînca bine. După aproape trei ani de gestiune, a devenit un restaurant de nota 10, unde se mănîncă regește. Deci nu doar se mănîncă bine, dar și se simte bine, se bea băuturi selecte, pur și simplu se petrece timpul superb alături de cei dragi. În acești trei ani, am muncit mult, dar foarte mult alături de echipa mea pentru a atinge anumite standarde. Și nu am făcut-o de dragul marketingului, dar a fost o plăcere din partea mea”, menționează Raisa Candu pentru EA.md.