Reputația agențiilor de recrutare sau cine îți vinde un contract de muncă peste hotare

Vrem să credem că nu sunteți unul dintre acei oameni, care sunt gata să plece oriunde, cu condiția să fie bine plătiți. Desigur, salariul e un factor important, dar contează și mediul în care vei activa.

E important să știi lucruri de bază legate de cultura țării de destinație, condițiile climaterice, instituțiile la care poți apela în cazul în care te pomenești într-o situație de criză. Agenția de recrutare este obligată, conform legii, să vă ofere aceste informații. Anume aceste detalii fac diferența între o companie de încredere și o alta, care vinde promisiunea unui loc de muncă bine plătit peste hotare aici și acum, ieftin și doar cu pașaport biometric.Sunt zeci de persoane care ne-au sunat să ne spună că au valiza făcută, că mâine în zori pleacă să muncească peste hotare „printr-o firmă de nădejde pe care am găsit-o pe Skype”, „prin care a fost la lucru și cumătru, și totul a fost bine”. Iar apoi aceleași persoane revin la Linia Fierbinte Anti-trafic cu rugămintea de a-i ajuta să-și recupereze cheltuielile măcar, dacă nu salariul promis și prejudiciile pentru pagubele morale prin care au avut să treacă.Verificați reputația agenției de recrutare. Întrebați direct dacă aceasta are licență valabilă pentru plasarea cetățenilor în câmpul muncii. Peste 90 % din companiile de pe piața noastră au licență pentru servicii de consultanță, adică pot să vă informeze să vă ajute să completați niște formulare, dar nu și să vă ofere un loc de muncă peste hotare.Solicitați să vi se prezinte acordul de colaborare cu angajatorul. Foarte puține companii au un acord de colaborare încheiat cu un angajator anume dintr-o țară anume. În lipsa acestui acord, agenția la care ați apelat nu are dreptul să activeze în numele angajatorului.Solicitați cât mai multe detalii despre oferta de muncă. În ce oraș plecați, pe ce stradă se află oficiul companiei, atelierul, complexul, șantierul, depozitul etc. unde veți lucra? Care este graficul de lucru, câte zile de odihnă aveți? La toate aceste întrebări, o companie de încredere trebuie să aibă răspunsuri. Și toate trebuie să fie prevăzute direct în contractul dumneavoastră de muncă.Reprezentanții agenției de recrutare la care ați apelat vă dau asigurări că puteți munci într-o țară străină doar în baza pașaportului biometric?Aveți suspiciuni privind contractul de muncă pe care urmează să-l semnați sau l-ați semnat deja cu angajatorul străin? În orice situație, înainte de a accepta o ofertă de muncă peste hotare, informați-vă. Solicitați consilierea specialiștilor de la Linia Fierbinte pentru Migrație Sigură și Anti-trafic 0 800 77777 (disponibilă zilnic între orele 8.00 și 20.00).