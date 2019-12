Republica Moldova - o destinaţie atractivă şi autentică cu tradiții vii

Unul dintre statele considerate de către publicaţiile internaţionale New York Times şi Lonely Planet în top 10 destinaţii turistice – Republica Moldova – a pregătit pentru sezonul de iarnă 2019-2020 o ofertă axată pe turismul rural şi experienţe culinare de neuitat.

În 2018, Moldova a fost vizitată de 160.000 de turişti din Germania, Polonia, Italia, Marea Britanie, SUA şi România. Dacă anul trecut, peste 44.000 de turişti români au trecut Prutul pentru a descoperi farmecul Republicii Moldova, în sezonul 2019-2020 reprezentanţii Asociaţiei Naţionale de Turism Receptor din Moldova (ANTRIM) se aşteaptă la o creştere cu 15% a numărului acestora. Oferta Moldovei pentru vacanţa de iarnă este diversă, fiind concepută pentru a fi atît pe placul celor care preferă activităţile în aer liber, cît şi pentru cei care sînt adepţii produselor culinare autentice în perfectă armonie cu vinurile de calitate pe care le pot degusta la crame.





„Oferta noastră pentru sărbătorile de iarnă, dar şi pentru sezonul rece este vastă şi îl transpune pe vizitator într-un spaţiu unde tradiţiile sînt păstrate vii. Ne dorim să le arătăm oaspeţilor noştri ce înseamnă ospitalitatea şi autenticitatea basarabeană, să îi facem să îşi aducă aminte de sărbătorile de iarnă petrecute la bunici, de mirosul de cozonac proaspăt şi prăjituri. Tocmai de aceea, la majoritatea pensiunilor se organizează cursuri de gătit sarmale, colţunaşi, plăcinte şi cornuleţe cu dulceaţă. La crame, pe lîngă vizitele standard şi degustările de vinuri, în perioada de iarnă, turiştii vor avea un program divers de evenimente muzicale, tururi cu bicicleta sau competiţii sportive în galeriile subterane, unice în lume. Moldova este o destinaţie care trebuie descoperită şi savurată pe îndelete, cu zone interesante, fiecare cu specificul său, dar care au un numitor comun: dorinţa de a valorifica potenţialul turistic şi de a ne poziţiona ca o destinaţie atractivă şi autentică pentru vecinii noştri, cei mai apropiaţi oaspeţi“, a declarat Natalia Ţurcanu, director executiv ANTRIM.

Printre cramele care pregătesc activităţi speciale pentru sărbători, dar şi pentru vacanţele de iarnă, se numără Asconi Winery, unde vizitatorii vor descoperi un tîrg cu dulciuri, mezeluri afumate produse şi suveniruri, Castel Mimi, unde pe toată perioada decembrie-februarie vor avea loc concerte şi un tîrg de iarnă, dar şi Atu Winery, care propune o abordare modernă şi organizează cursuri de grafitti, dar şi petreceri cu vin fiert. Cunoscută pe plan mondial pentru cea mai mare colecţie de vinuri – peste 1,5 milioane de sticle – crama Mileştii Mici are o serie de propuneri inedite pentru vizitatori: tururi cu bicicletele şi ATV-urile, un maraton subteran şi un festival internaţional de muzică ce vor avea loc în galeriile subterane ale vinăriei. La Chateau Purcari , pe lîngă ofertele standard, vizitatorii vor putea asculta muzică live, colinde şi vor primi cadouri speciale din partea casei. La Chateau Vartely, de Crăciun şi de Revelion, puteţi participa la un program festiv ce include muzică bună, colinde, show de lumini, vinuri şi preparate delicioase. În acest an, Cricova vine cu oferte speciale pentru petrecerile corporate, îndemnînd oaspeţii să petreacă o seară de neuitat în vestitele galerii subterane. Pensiunile din Orheiul Vechi, precum Eco Resort Butuceni , Casa din Luncă, Villa Roz, Casa de sub Stîncă, Valea Stîncii, oferă masterclass-uri meşteşugăreşti şi de gătit, programe folclorice, bucate tradiţionale savuroase, plimbări cu trăsura sau sania trasă de cai şi sînt deschise pentru a personaliza concediul fiecărui oaspete. Românii din judeţele Galaţi pot face o escapadă în regiunea de sud a Republicii Moldova, la pensiunile din Văleni , unde gazdă le va fi „boonika“ din spectacolele Zdob Şi Zdub , sau chiar în Găgăuzia , o regiune cu specific cultural, bucate şi tradiţii găgăuze. Iar cei pasionaţi de vînătoare şi pescuit se pot caza la pensiunea Hanul lui Hanganu unde Nistrul îngheţat se va transforma într-un veritabil patinoar.

Turiştii români pot opta să fie cazaţi în Chişinău şi să meargă în excursii zilnice organizate la cramele din apropierea Capitalei, sau se pot caza la numeroasele pensiuni complet renovate şi modernizate existente în Republica Moldova. Costul pentru o vacanţă de patru zile, care include tururi la crame şi cazare la un hotel de 4 stele, porneşte de la 360 de euro, iar pentru cazare la o pensiune rurală şi participarea la diferite cursuri de gătit şi activităţi conexe poate începe de la suma de 240 de euro.