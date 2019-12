Reparația drumului Chişinău-Ungheni nu va fi finisată la timp

Traseul Chișinău-Ungheni, care trebuia să e reparat pînă la sfîrșitul acestui an, nu va dat în exploatare la timp.

O recunoaște chiar ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, care numește un al treilea termen limită pentru compania care efectuează lucrările, anul 2020, transmite NOI.md cu referire la publika.md.

Se întîmplă din cauza iresponsabilității agentului economic, care ar avea mai multe datorii față de furnizorii de materiale de construcții dar și plata salariilor. Astfel, unii spun că restanțele salariale sînt de mai bine de jumătate de an și intenționează să-i acționeze în judecată pe responsabili. Compania care a fost contractată pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a drumului național Chișinău-Ungheni a arendat în 2015, 14 microbuze private care transportau muncitorii pe șantier dimineața și seara.

Am încercat să obţinem o explicaţie de la responsabilii companiei, însă nici directorul şi nici vicedirectorul nu se afla la locul de muncă.



Am reuşit să vorbim însă cu contabila-şef a companiei, care a recunoscut că firma are datorii față de furnizorii de materiale de construcții, dar şi faţă de alte întreprinderi.



"Dumnevoastră sînteţi la curent că întreprinderea dată are restanţe la achitări, sînteţi la curent?. La noi sînt restanţe nu numai la dînşii, dar sînt restanţe şi la alte întreprinderi şi noi proporţional cînd primim o sumă de bani noi proporţional împărţim", a declarat Ana Dascăl, contabil-şef.



Potrivit ministrului Economiei şi Infrastructurii, Anatol Usatîi, compania care efectuează lucrările a fost penalizată de mai multe ori de către minister, pentru că nu şi-a onorat mai multe obligaţiuni. Totodată, ministerul Economiei şi Infrastructurii spune că ştie despre problemele financiare cu care se confruntă compania, iar muncitorii ar trebui să sesizeze Inspecţia Muncii.



"Compania lucrează în cadrul legal al Republicii Moldova care cade sub incidenţa şi a inspecţiei muncii şi a altor legislaţiei şi lucrătorii companiei ca şi orice lucrători ca şi orice cetăţean a Republicii Moldova au drept pentru protecţie şi protecţia lor este asigurată de către stat", a menţionat Anatol Usatîi, ministrul Economiei și Infrastructurii.



Conform contractului, firma responsabilă de lucrări, trebuie să asigure reabilitarea drumului Chișinău-Ungheni pe o lungime de 83,82 km.