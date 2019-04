“Regulile de aur” ale femeilor frumoase care nu îmbătrînesc

În acest articol veţi afla şase regulie ale unor femei care rămîn tinere.

Aţi observat că unele femei cu vîrsta devin mai frumoase? Există vreun secret sau este vorba că ele profită de dragostea naturii? Posibil că aceste sfaturi vă vor fi de folos dacă nu să amîne bătrîneţea, atunci cel puţin să atenueze efectele ei şi să vă puteţi menţine tinereţea cît mai mult timp posibil.Deoarece organismul oricărui om constă din acelaşi set de organe, atunci asupra exteriorului nostru influenţează modul în care noi utilizăm organismul, cu ce îl alimentăm şi cum îl exploatăm.Intestinul trebuie să funcţioneze ca ceasul. Constipaţiile otrăvesc organismul, iar tenul devine pal şi neelastic. Intestinul subţire, potrivit medicinii orientale, constituie rădăcina noastră. Dacă rădăcinile copacului sunt bune, puternice, atunci, respectiv, arborele înfloreşte, el e frumos. Iar dacă rădăcinile sunt putrede, atunci copacul se usucă.Sănătatea intestinului nostru depinde, în primul rînd, de alimentaţie: legume şi fructe proaspete, apă curată, mai puţin aluat, salate şi terciuri, precum şi ceaiul de muşeţel dimineaţa contribuie la un ten frumos.Apropo, despre apă: starea pielii, a corpului şi energiei în multe privinţe depinde de cantitatea şi calitatea apei consumate.Cea mai accesibilă metodă de a menţine tinereţea şi a soluţiona un şir de probleme de sănătate este consumul a 1,5 litri de apă pură pe zi, nefiartă. Şi foarte repede veţi vedea rezultatele pe faţă – tenul va deveni strălucitor şi catifelat.Somnul insuficient este cel mai mare inamic al frumuseţii tenului şi a părului. Străduiţi-vă să vă cultaţi astfel, încît să vă săturaţi de somn. O prietenă de-a mea ţine atît de mult la frumuseţea ei încît se culcă la 9 seara. În schimb cum arată ea la ai săi 36 de ani! Uimitor!Somnul este un dar de la Dumnezeu. Anterior eu credea că somnul e un blestem, ce ne ia atît de mult timp preţios. Doar recent am înţeles beneficiul lui. Datorită somnului, omul, în afară de relaxare fizică, se curăţî şi moral – după somn se estompează emoţiile, informaţia inutilă se şterge şi rămîn doar faptele.Dacă staţi toată ziua în oficiu, mergeţi pe jos măcar cîteva staţii. Deschideţi cît mai des ferestrele. În weekend organizaţi plimbări în aer liber. Pentru ca omul să se simtă bine el are nevoie circa 30 de metri cubi de aer proaspăt pe oră!Un alt secret al frumuseţii – baia. Pielea noastră este un organism viu, care acumulează toxine, de care noi trebuie să scăpăm. A fost stabilit că omul trebuie să elimine prin porii pielii de 3,5 ori mai multe toxine decît prin intestin şi rinichi. Aceasta se poate fi obținut cu ajutorul băii cu aburi și cu mătura.Mai ales e bine cînd totul în baie e din lemn. Totodată, vracii pregătesc de cu seară o soluție de sare, îmbibă cu această soluție un prosop și îl scurg puțin. Cînd după ștergerea cu acest prosop pielea se înroșește, ca racul, atunci puteți considera că pielea voastră e un organism viu. De asemenea, se recomandă utilizarea făinii de porumb în locul săpunului.Unde se află vitaminele nu trebuie să vă explic. O știu chiar și copiii. Desigur, nu în țigări, nu în alcool și nu în copturi. Doar că voi veni cu niște recomandări pentru perioada rece. Iarna, cele mai multe vitamine le veți găsi nu în legumele din seră, dar în fructele uscate. Așa că beți compoturi din fructe uscate, mîncați caise uscate și stafide și adăugați în terciul de ovăz dimineața, beți ceai din măceș el trebuie să fie acrișor, doar atunci conține suficiente vitamine.Printre cele mai folositoare produse-minune, specialiștii recomandă: fasolea și afinele, broccoli și ovăzul, portocalele, dovleacul galben, soia, spanacul, somonul, ceaiul verde și negru, roșiile, carnea de curcan, nucile și iaurtul. Pentru ca dieta să aducă folos, toate produsele enumerate, trebuie consumate măcar de 4 ori pe săptămînă. Cîteva linguri de terci de ovăz, o roșie, o portocală, o cană de ceai și iaurt, cîte o porție de celelalte produse zilnic – și puteți uita de bătrînețe și oboseală. Dacă, desigur, nu uitați de sport.Secretul păstrării tinereții constă și în evitarea emoțiilor negative. Acest lucru nu este mai puțin important decît toate celelalte reguli de mai sus. Dacă nu ați uitat să glumiți și să rîdeți ca în tinerețe, dacă sunteți binevoitori și nu invidiați pe nimeni, dacă aveți un hobby, atunci bătrînețea va avea o față tînără și frumoasă și nu veți avea nevoie de operații plastice.Și spre final, un elixir al tinereții. Se consideră că acest mix într-adevăr întinerește celulele se recomandă utilizarea lui începînd cu vîrsta de 30 de ani:200 g mușețel100 g siminoc100 g sunătoare10 g de muguri de mesteacănTotul se amestecă, se mărunțește. 1 lingură de amestec se infuzează în 0,5 l de apă fierbinte (în termos), se strecoară. Se bea cîte un pahar cu o lingură de miere înainte de somn și dimineața cu jumătate de oră înainte de mîncare. Se bea timp de o lună. Cursul se repetă peste cinci ani.Noi uităm de mîini. Ne obișnuim cu aspectul lor și nu putem capta momentul cînd apar ridurile și ies oasele. Dar și pielea mîinilor suferă mai tare de la diferența de temperatură decît obrajii, acoperiți cu fond de ten și cremă. Cu aceleași mîini spălăm rufele, vasele, apoi le ascundem în buzunare din cauza mănușilor uitate acasă.Nu în zadar străbunicele noastre purtau mănuși primăvara și toamna –ele protejau pielea mîinilor, prelungindu-le tinerețea. În mod ideal, sezonul mănușilor trebuie lansat cînd temperatura coboară sub + 4 grade. Așa că procurarea mănușilor subțiri din dantelă nu e o alintare, ci un mijloc banal de protecție.