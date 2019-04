Reacţia directorului Grădinii Zoologice învinuit de conflict de interese

Directorul Grădinii Zoologice, Alexei Hanțațuc, respinge toate acuzațiile Autorității Naționale de Integritate (ANI) potrivit căreia acesta a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, ca urmare a luării mai multor decizii în privința soției sale, angajate în cadrul întreprinderii pe care acesta o gestionează.

Alexei Hanțațuc a declarat pentru kp.md că soția sa s-a angajat la Grădina Zoologică cu doi ani înainte de căsătorie.„Soția mea s-a angajat la Grădina Zoologică 14 ani în urmă, iar 12 ani în urmă ne-am căsătorit. Nu am angajat-o la muncă, m-am căsătorit cu subalterna mea, colegă de muncă. Soția nu a fost niciodată direct subordonată mie. Timp de 12 ani au fost nenumărate controale și chiar în subdiviziunea unde soția mea lucrează și nu s-a depistat nici o încălcare. Unicul lucru de care mă fac vinovat este că acest angajat este soția mea. În colectivul nostru au fost peste 20 de căsătorii între angajați. Pentru asta trebuie să-i concediez acum?”, menționează Hanțațuc.De asemenea, el precizează că întrebarea cu acordarea premiilor a fost pusă de către șeful soției sale.„În fiecare lună semnez documentele tuturor angajaților pentru a putea primi salariile, 100 de oameni. Întrebarea cu premiile pentru soția mea nu am pus-o eu, ci șeful său. Am depus toate declarațiile, documentele necesare și am toate confirmările”, a mai menționat Hanțațuc.De asemenea, Alexei Hanțațuc punctează că cel mai probabil cineva vrea să cumpere Grădina Zoologică, să vîndă tot ce se află acolo pe motiv că întreprinderea nu prea înregistrează venituri.Amintim că ANI, săptămîna trecută, a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese. Potrivit ANI, în cadrul controlului s-a stabilit că Alexei Hanțațuc a semnat, pe parcursul anilor 2017-2018, 26 de note informative și 31 de ordine cu privire la acordarea premiilor, suplimentelor, cumulurilor, ajutoarelor materiale și concediilor de diferite tipuri în privința soției sale, ce deținea funcția de șef al Secției păstrare și pregătire a hranei în cadrul Grădinii Zoologice.