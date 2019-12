Reacția autorităților la greva transportorilor din centrul Capitalei

Mai mult de jumătate din cursele auto din toată țara au fost sistate, în semn de protest al transportatorilor naționali care cer majorarea tarifului pentru pasageri.

Reprezentanții Asocieției transportatorilor auto spun că suspendarea curselor se va repeta, dacă nu le vor fi auzite cerințele.„Finanțarea este doar dintr-o sursă, de la pasager. Statul nu ne dă nimic, dimpotrivă ne ia. [...] Permanent, șase ani de zile, nu este momentul pentru a ridica tariful. Moment politic nu va fi niciodată”, a declarat Oleg Alexa, președintele Consiliului Asociației Patronale ale Operatorilor de Transport Auto.„Transportul de călători este într-un colaps. De opt ani nu se mișcă deloc. Ne-a ajuns cuțitul la gît, nu putem funcționa mai departe”, a declarat unul dintre transportatori, transmite Noi.md cu referire la Unimedia „Noi sîntem gata să procurăm alte unități de transport, cu condiția că investițiile noastre se răscumpără. Noi vedem că investițiile noastre nu se mai răscumpără. Astăzi rata de credit la bancă este mai mare decît rata de profit la noi la companie”, mai spune Oleg Alexa.Pe de altă parte, reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii spun că nu sînt mulțumiți de condițiile în care sînt prestate serviciile de transport și nu văd oportună majorarea tarifelor pentru pasageri.„Sîntem conștienți de faptul că problema tarifară din domeniu este una ce a fost neglijată pe parcursul mai multor ani. Totodată, considerăm că abordarea acesteia de o manieră ultimativă fără a lua în calcul calitatea și siguranța serviciilor pentru călători nu este o abordare corectă”, a menționat ministrul Anatol Usatîi.„Da, ei sînt nemulțumiți de unele aspecte ale activității noastre. Le-am spus că sîntem gata să discutăm, să auzim la ce schimbări se așteaptă din partea noastră, însă toate aceste schimbări își au costul lor și ele trebuie reflectate în tarif”, a mai precizat Alexa.Anterior, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto a trimis o solicitare către ministrul Anatol Usatîi. „Pînă în prezent a avut loc o rundă de negocieri din trei ședințe (inclusiv cu participarea domnului Usatîi) în rezultatul căreia au fost identificate mai multe măsuri care ar permite micșorarea costurilor operatorilor de transport, inclusiv excluderea controalelor abuzive, transparentizarea MEI și ANTA, lupta cu transportul ilicit etc.Ca rezultat a fost întocmit un proiect de Memorandum de înțelegere, semnarea căruia ar putea determina operatorii de transport să reducă cerința privind majorarea tarifului de la 92 bani per km la 74-76 bani per km. Memorandumul încă nu este semnat. Astfel cerința noastră se menține - de a majora tariful la 92 bani per km”, au scris anterior reprezentanții Asociației.