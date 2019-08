„Războiul pămînturilor” din Drepcăuți a ajuns în vizorul MAI-ului

„Războiul pămînturilor” din satul Drepcăuți, raionul Briceni a ajuns în vizorul Ministerului Afacerilor Interne.

Un grup de anchetatori, care inițial a fost prezentat sătenilor de către primar drept a o comisie parlamentară, s-au deplasat în nordul republicii pentru a audia și documenta aproape 70 din cei 300 de cotași care pretind că un agent economic le limitează accesul la loturile lor de pămînt și nu le dă roada cuvenită pentru darea în arendă a pămînturilor. După audieri, primarul satului care ar fi implicat în acest caz, le-a organizat în incinta primăriei o masă pentru grupul venit de la Chișinău La audierile, care au avut loc la primărie, cotașii nemulțumiți au venit cu pachet de documente care conținea titlul pe de proprietate, contractul de arendă a terenurilor agricole și altele. Primarul satului le-a vorbit oamenilor adunați că de la Chișinău a venit o comisie parlamentară, care de fapt s-a adeveri a fi un grup de anchetatori de la Ministerul de Interne. Aceștia au venit la Drepcăuți după ce la MAI a fost depusă o petiție din numele acestora.„Acuș o să vă anunțe. Mai stați pe afară, pe la umbră pe undeva ca să vă treacă repejor. sînt patru persoane, ca să ședeți voi să vă clarificați. Asta-i acea comisie pe care o așteaptă tot satul, a precizat primarul Ghenadie Ioxa.Primarul satului, care i-a însoțit de mai multe ori pe cotașii nemulțumiți la conferințele de presă, spune că nu are nicio o atribuție la aceste audieri organizate de anchetatorii Ministerului Afacerilor Interne. Rolul lui în acest proces este de a oferi spațiul primăriei pentru audieri și atît.„Ei au cerut sala pentru adunare. Apoi, le-am lămurit că aceasta nu-i adunare, ci ei vor fi audiați, pentru că avenit o comisie și ei vor fi chemați”, spune primarul.În timp ce unii țărani erau audiați, alții au chemat poliția, motivîndu-și alertarea oamenilor legii prin faptul că pămînturile ar fi fost prelucrate samovolnic de către arendatori de la SRL „Farm Agro Prim”, firmă care are un contract de colaborare cu compania SRL „Drebozaci”.Avocatul companiei „Farm Agro Prim”, spune că pămîntul a fost prelucrat în baza contractului și pentru a evita penalitățile.„Hotărîrea instanței de judecată este în vigoare. La moment posesia asupra terenurilor se afla la SRL„Drebozaci”, inclusiv și la SRL„ Farm Agro Prim” în baza contractului de colaborare. Deci SRL „Drebozaci” și SRL„Farm Agro Prim” poate să transmită la țărani pămîntul doar în baza unui act de predare primire. A fost expediată o notificare cu aviz de recepție ca fiecare persoană care este vizată în judecătoria judecătorească. Pentru a intra în posesia terenului intrat în arendă urmează să se prezinte pentru a semna actul de predare primire. Nu putem să lăsăm de izbeliște terenurile agricole, deoarece purtăm răspundere pentru ele, conform codului contravențional”, a declarat avocatul SRL „Farm Agro Prim”, Andrei Rezuș.Întrebați dacă au primit scrisori recomandate prin poștă, prin care li s-a spus că își pot lua pămînturile înapoi, cotașii au răspuns că nu a primit nimic. Pe lîngă asta, oamenii se plîng că nu și-au ridicat plata pentrudarea în arendă a terenurilor agricole de cîțiva ani. Unii dintre ei consideră că proprietarul „Farm Agro Prim”, Sergiu Melnic, blamat de atîta timp de primar, nu poartă nici o vină în acest proces.„-Nu-i de vină Melnic, nu-i vinovat defel. El și-a băgat capul singur. Pe el l-a încălțat fostul lider (Vasile Cojocari – n.n)). Pe 10 ani ne-au făcut contractul. Cojocari ne-a vîndut la ucraineni. În contract scrie punctul 9. alin.e. Fără acordul nostru nu are dreptul să ne dea la nimeni. Și el nu a întrebat pe nimeni. Am semnat pe o foaie curată. Nu vă dau zahărul la cotă pînă nu vă semnați.– La sfîrșitul lunii iulie, potrivit SRL „Drebozaci”, urma sa primiți avize, care vă înștiințau că puteți să primiți loturile de teren date în arendă înapoi.– Nu am primit nimic”, spun țăraniiEu un lucru mai greu de înțeles, odată ce ziarul raional „Meleag natal” au fost publicate un șir de anunțuri în care cotașii au fost invitați să-și ridice plata pentru arenda pămînturilor.Potrivit avocatului companiei „Farm Agro Prim”, Andrei Rezuș cei 300 de țărani din Drepcăuți, care pretind că sînt neîndreptățiți, nu vin să-și ia înapoi pămînturile date în arendă pentru că ar vrea obțină alte terenuri decît pe cele care le dețin.„Persoanele respective care manipulează și vehiculează cu astfel de solicitări ei nu doresc terenurile care au fost contractate de SRL „Drebozaci”. Ei doresc prin aceste mecanisme să obțină niște terenuri dintr-o parte distinsă de terenurile lor. Dar noi nu putem să transmitem alte terenuri decît cele contractate”, afirmă avocatul.După audierea cotașilor, anchetatorii îi vor audia și pe reprezentanții SRL „Farm Agro Prim” și SRL „Drebozaci”.