PSRM invită locuitorii capitalei la amenajarea unui parc din capitală

Socialiștii invită locuitorii din sectorul Rîșcani să participe la acțiuni de amenajare a Parcului Rîșcani, care vor începe sîmbătă, 23 martie, ora 9.00.

„În acest parc sînt sute de copaci căzuți, parcul trebuie reamenajat și pregătit pentru plantarea copacilor. În ultimii ani, am plantat deja, mai mult de 4 mii de copaci în acest parc. Dar, nu este suficient, parcul are nevoie de reabilitare”, a declarat în cadrul briefing-ului din 22 martie, secretarul executiv al PSRM, deputatul pentru circumscripția uninominală Nr.28, Vlad Batrîncea.El a menționat că, la aceste acțiuni vor participa peste o mie de persoane , vor fi organizate mai mult de 10 unități de transport.“Cu ajutorul echipei socialiștilor vom lansa un program pentru curățarea lacului din Parcul Rîșcani. Pentru viitor, vom lansa un program de restabilire a acestei zone, astfel încît oamenii să își poată petrece timpul liber aici”, a spus Vlad Batrîncea.Socialistul a subliniat că, nici o administrație publică nu va face față amenajării spațiilor verzi fără susținerea cetățenilor: „Avem nevoie de eforturile tuturor locuitorilor din sectorul Rîșcani. Anul trecut am lansat campania “1 locuitor al sectorului Rîșcani – 1 arbore”. Doar prin eforturi comune putem oferi acestui parc un aspect decent”.Vlad Batrîncea a anunțat că, miercuri vor începe acțiunile de amenajare a parcului de pe str. Florilor și reabilitarea plantațiilor forestiere din zona Petricani și str. Doina.De asemenea, sîmbătă vor avea loc acțiuni de amenajare a teritoriului:10.30 – str. Albișoara 80/5, amenajarea terenului pentru copii.10.30 – Sectorul Buiucani, la izvor (intersecția str. Deleanu și șos. Balcani).11.00 – str. Băcioii Noi 14/3.11.30 – scuarul din apropierea Memorialul gloriei militare „Eternitatea”, plantarea arborilor și amenajarea teritoriului.12.00 – str. Ismail – colț str. Hașdeu, plantarea trandafirilor.13.00 – sectorul Botanica, str. Aeroportului.