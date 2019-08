Proiectul „Clasa viitorului”, extins în alte 20 de licee din Moldova

Încă 20 de licee din toată țara se vor alătura la proiectul „Clasa viitorului”. În cadrul acestora, vor fi amenajate spații de învățare dotate cu mobilă flexibilă și echipamente digitale moderne, iar cadrele didactice vor putea aplica în procesul educațional metode de predare interactive și inovative.

Reprezentanții celor 20 de licee au venit astăzi la Chișinău pentru a descoperi noile echipamente și tehnologii pe care le vor putea utiliza în timpul orelor începînd cu noul an de studii. Acestea includ în particular seturi de robotică, drone programabile, circuite electrice, ochelari de realitate virtuală și microscoape digitale.În urma extinderii proiectului, peste 16 mii de elevi care își fac studiile în cele 20 de licee selectate, vor avea acces la spații de învățare flexibile și se vor bucura de peste 30 tipuri de tehnologii și echipamente digitale, iar lecțiile se vor desfășura într-un mod practic și interactiv.Reprezentantul proiectului de Competitivitate în Moldova, Ionela Titirez, a precizat pentru agenție că fiecare instituție de învățămînt va primi cîte 120 mii de lei pentru dotări și amenajarea cu mobilier a „claselor viitorului”, iar școlile implicate vor acoperi cheltuielile de reparație.Proiectul „Clasa viitorului” are drept scop crearea condițiilor favorabile pentru transformarea educației, oferind un spațiu de învățare deschis și inspirațional cu abordări pedagogice interdisciplinare și inovative, prin utilizarea tehnologiilor digitale care favorizează procesul de învățare centrat pe elev. Proiectul a demarat în anul 2017 și a implicat la etapa inițială 11 licee din întreaga țară.Proiectul „Clasa viitorului” este un parteneriat public-privat dintre Guvernul Republicii Moldova, Proiectul de Competitivitate din Moldova finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UK aid, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și o fundație creată de un operator de telefonie mobilă din țara noastră. Valoarea investițiilor în „Clasa viitorului” depășește 12 mln de lei (peste 610 mii de euro), dintre care peste cinci milioane provin din bugetul public central și local.