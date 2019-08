Proiectul care prevede indexarea pensiilor de două ori pe an va fi examinat la Parlament

Președintele Igor Dodon a înregistrat cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de Lege care prevede indexarea pensiilor de două ori pe an, informează Noi.md.

După un amplu proces de consultări în cadrul mai multor întrevederi cu partenerii de dialog social, proiectul final conține implementarea unui nou concept de indexare a pensiilor - de două ori pe an – la 1 aprilie și 1 octombrie.Indexarea la 1 aprilie se va efectua conform procedurii în vigoare– pentru toți beneficiarii, echivalent cu media Indicelui Prețurilor de Consum pe ultimii 3 ani.Cea de la 1 octombrie va viza, în primul an de implementare – 2020, peste 400 mii de pensionari, mărimea pensiei cărora nu depășește nivelul minimului de existență.Proiectul de lege va implica și majorarea alocațiilor sociale pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele vîrstnice.Legea privind indexarea de 2 ori pe an a pensiilor va intra in vigoare la 1 ianuarie 2020.