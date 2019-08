Procuratura Ialoveni: Administratorul unei companii imobiliare, bănuit într-un nou dosar de evaziune fiscală

Fostul administrator al Companiei „Pro Imobil”, Vladislav Musteață, care activează și astăzi în cadrul firmei pe care a fondat-o și a condus-o oficial pînă în 2017, are calitatea de bănuit într-un nou dosar penal de evaziune fiscală.

Acest lucru s-a întîmplat după ce Procuratura Ialoveni a deschis, în noiembrie 2018, o cauză penală pentru evaziune fiscală pe numele unei femei de 46 de ani, care a mărturisit că, la solicitarea lui Vladislav Musteață, fără a fi remunerată, a fost implicată în 157 de tranzacții imobiliare în sumă totală de 72 de milioane de lei. Nota de plată a venit mai tîrziu, cînd Angela Sănduța a fost înștiințată că pentru tranzacțiile de vînzare-cumpărare a diferitor imobile, realizate în perioada 2015-2016, trebuie să plătească impozite de 6 milioane de lei.Angela Sănduță, mamă a doi copii și fără niciun bun imobil, spune că se cunoștea cu fosta soție a lui Vladislav Musteață, deoarece o ajuta la curățenie și în semn de prețuire a acceptat rugămintea fostului administrator al „Pro Imobil” de a scrie unele apartamentele pe numele ei.„A venit Vlad și m-a rugat, dacă-i posibil, să-l ajut, să-mi scrie cîteva apartamente pe mine, pentru că el acolo nu poate… Mi-a explicat că lucrează la o firmă imobiliară. A zis că-i tot ok, legal, nu-i nimic ilegal. Prima ce l-am întrebat, avînd doi copii, fiind singură, a fost dacă nu-i nimic ilegal. Îmi dau seama că apartamentul costă. Să-l vinzi costă, să-l cumperi, la fel. Dacă nu-i nimic ilegal, nicio problemă. Așa și s-a început”, a declarat Sănduță pentru zdg.md Femeia a precizat că a fost luată de „băieții” dați de Musteață la mai multe tranzacții, doar că nu cunoștea nimic despre sumele de bani, pentru că nu era interesată. „Chiar cînd semnam contractul nu-l citeam atent, pentru că nu erau banii mei și știam că o fac pentru el. Nu știam că-i 40, că-i 100 de mii, cîte erau acolo, idee nu aveam. În principiu, mergeau băieții cu sacoșa, transmiteau cumpărătorului și cînd eu cumpăram, tot așa. Așa a durat cam un an”.„Colaborarea” a încetat în 2016, după ce Vladislav Musteață și Olga Butnaru au divorțat. Pentru a se asigura că nu va avea probleme, Angela Sănduță a cerut o recipisă de la Vladislav Musteață: „A zis, nicio problemă. Mi-a scris o foaie, prin care confirmă că absolut toți banii, că eu nu aveam idee de nimic, de sume de bani, că nu am avut un bănuț al meu, că totul a fost al lui, din numele lui, pentru el, și atît. Cu asta s-a terminat”.Peste mai bine de un an, Angela Sănduță a primit o citație de la Inspectoratul Fiscal de Stat Ialoveni, unde are viza de reședință. Aceasta a fost înștiințată de toate tranzacțiile efectuate în anii 2015-2016. Astfel, numele ei a fost implicat în 157 de tranzacții imobiliare în sumă totală de peste 72 de milioane de lei. Astfel, s-a calculat că aceasta nu a achitat impozite în valoare totală de 3 milioane de lei. De asemenea, Fiscul a calculat și unele penalități, iar suma cu care era datoare statului a ajuns la 6 milioane de lei.Cazul a fost ulterior transferat de la Ialoveni la Chișinău , iar inspectorii au anunțat-o că trebuie să achite aproximativ 6 milioane de lei, jumătate din sumă fiind din penalități. Ulterior, actul de control a fost remis la adresa Procuraturii Ialoveni, care, în noiembrie 2018, a pornit o cauză penală pe numele ei pentru evaziune fiscală, ea avînd statut de bănuit, deși, concomitent, figurează în calitate de martor într-un alt dosar de evaziune fiscală deschis pe numele „Pro Imobil” și Vladislav Mustață, scrie zdg.md.Solicitat de Ziarul NAȚIONAL, procurorul de caz din Ialoveni, Valeriu Cîrlan, a declarat că știe foarte bine acest caz. Acesta a menționat că dosarul este la etapa urmăririi penale și că, în urma adierilor, actelor prezentate, fostul administrator al „Pro Imobil” are calitatea de bănuit. Procurorul nu a vrut să ofere mai multe detalii despre acest caz, pentru că nu vrea să se pomenească în situația ca unele persoane vizate să depună plîngeri pe numele său pentru divulgarea unor detalii la etapa urmăririi penale. „Ceea ce pot să vă spun este că domnul Vladislav Musteață are calitate de bănuit. El a fost audiat. Eram obligat să-l audiez, pentru că s-a făcut trimitere la el”, a precizat Cîrlan.Angela Sănduță nu este singura persoană care ar fi avut de suferit de pe urma lui Musteață. Însăși ex-soacra acestuia, Svetlana Butnaru, a achiziționat, iar ulterior a înstrăinat, 11 apartamente. „Am întrebat dacă totul-i legal și dacă nu voi avea probleme. Mi-a zis că totul va fi bine. Pe numele meu cumpărase 11 apartamente. Ei le-au înregistrat la Cadastru”, a spus Svetlana Butnaru pentru zdg.md.Ulterior, aceasta a aflat că trebuie să plătească impozite de 1,4 milioane de lei. A fost pus sechestru pe bunurile familiei, iar femeia a fost nevoită să plătească statului 1,4 milioane de lei. „Întrebarea am închis-o, pentru că nu doream să pierd casa. Dar acum, acest Vlad lucrează, are posibilități, știe că sînt banii lui. Eu am fost la el și i-am zis: Vlad, tu doar știi că eu nu am nicio legătură cu acești bani. A zis, da, da, eu o să vă ajut, întrebarea se va rezolva, că el cu Fiscul s-a înțeles. Și pînă azi nimic nu s-a decis. Eu vreau ca el să-și asume cheltuielile și tot el să plătească impozitele. De ce a avut profit, iar eu trebuie să plătesc impozitele? În general, nu am participat la asta. Nu știu cui a vîndut apartamentele, cu cît le-a vîndut”, se revoltă fosta soacră a lui Musteață.De partea cealaltă, Musteață admite „colaborarea” companiei în care activează și în care deține, prin intermediul concubinei sale, 50% din capitalul social, cu Angela Sănduță și Svetlana Butnaru, dar dă vina pe inspectorii fiscali care ar fi calculat greșit suma impozitelor care urmau să fie achitate de cele două. „Problema a apărut în cadrul controalelor exagerate, de nenumărate ori. La fel ca și mine, la fel ca și grup, și dna Sănduță, și dna Butnaru au suferit din cauza calculelor exagerat de agresive ale Fiscului, influențat de procurori”, s-a apărat acesta.

Amintim că, pe 28 august 2017, procurorii de la PCCOCS au demarat un șir de percheziții la sediul „Pro Imobil”. Conducerea companiei imobiliare a fost suspectată de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, care depășea 5 milioane de lei. În urma perchezițiilor au fost reținute mai multe persoane, dar administratorul de atunci, Vlad Musteață a fugit din republică și a fost dat în căutare internațională. El a fost reținut în noiembrie 2017 în Italia, dar a fost eliberat la începutul anului 2018, după ce o instanță de judecată a decis să schimbe mandatul de arest prin control judiciar. La scurt timp, Musteață a revenit în R. Moldova.