Primii struguri autohtoni, deja în vanzare. Cît costă un kilogram

Primii struguri locali sînt deja în pieţe. Preţurile angro încep de la nouă lei pentru un kilogram. Potrivit producătorilor, anul acesta, aceştia s-au copt mai devreme.

Soţii Braguţă din Durleşti au o plantaţie de un hectar jumătate de viţă de vie. Acum cîţiva ani, cuplul a defrişat soiurile tehnice şi a plantat doar soiuri de masă.



"Acum sînt 41 de ani de cînd doar cu viile, lucrez doar în vie. Cînd lucrez mă gîndesc că o să ajung la roadă şi eu o să văd că struguraşul acesta o să crească aşa şi mă insuflu cu emoţii bune şi pozitive", a spus Victor Braguţă, producător de struguri de masă.



Anul trecut, cuplul nu a reuşit să strîngă mare venit în urma comercializării strugurilor, în schimb în acest an, ei speră să culeagă cîte 5 tone la hectar.



"Nu folosim adaos nimic, protejăm în perioada cînd este necesitate de protecţie a plantelor, dar în schimb cînd aproape de coacere cînd se începe a înmuia bobiţa, mai mult nu folosim nimic chimicale", a menţionat Vera Braguţă, producător de struguri de masă.



"Anul acesta strugurii sînt buni, sănătoşi depinde care şi cum i-a putut proteja, lucra. Nu e un an rău, au fost şi ploi la timp şi desigur dacă depui şi muncă şi suflet, rezultatul se vede, is bunişori, dulceaţă deacum o au", a declarat Victor Braguţă.



Vînzătorii spun că în pieţe nu mai pot fi găsiţi struguri importaţi: "Este de la Ştefan Vodă poama, e de-a noastră moldovenească, fără nitraţi, fără nimic. Sorturile sînt diferite, avem Victoria, avem Muscat şi Cardinal. Costă 16, 15 şi 16 lei un kilogram".



Cumpărătorii spun că strugurii sînt foarte buni, dar preţurile sînt cam mari:



"Foarte bună, gustoasă, dulce. Cam exagerate, dar ce să facem, producătorul acesta nu a depus muncă, el a aşteptat un an de zile".



În ţara noastră sînt peste 130 de mii de hectare de viţă de vie în care sînt cultivate peste 70 soiuri de struguri de masă.