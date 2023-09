Prețul biletelor avia Chișinău-București trezește nemulțumiri în rîndul unor oficiali

Zborurile de la Chișinău spre capitala Româ niei, București, ar putea deveni mai accesibile.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, susține că va analiza în timpul apropiat, împreună cu autoritățile române, posibilitățile de reducere a prețurilor la bilete, pe care le-a catalogat ca fiind „exagerat” de scumpe.

Între timp, Spînu declară că autoritățile poartă discuții cu mai mulți reprezentanți ai companiilor avia, cum ar fi Wizz Air, EasyJet sau Ryanair, pentru a diversifica destinațiile de zbor și, nemijlocit, piața aeronautică din Moldova, transmite Noi.md cu referire la newsmaker.md.

„Sunt sîpărat și eu că avem prețuri așa de mari la București. Am zburat și eu cred anul trecut și a fost plătit un preț exagerat pentru acest zbor. La moment am un singur răspuns: lipsă de competiție. Nu avem suficiente companii care să zboare de la Chișinău la București. Zbura doar o singură companie, Tarom, și acum va zbura și HiSky. Voi fi la București zilele viitoare și vom discuta inclusiv acest subiect, să vedem ce putem face pentru a reduce aceste prețuri, or este exagerat, din punctul meu de vedere, să plătim 200 de euro cîteodată pentru o singură direcție”, a declarat Andrei Spînu în cadrul emisiunii „La 360 de grade”, de la postul național de radio.

Amintim că Aeroportul Internațional Chișinău a trecut oficial în gestiunea statului începînd cu 28 martie, curent, după ce în 2013 a fost luat în concesiune pentru o perioadă de 49 de ani. Dezvoltarea Aeroportului, dar și atragerea companiilor avia care să opereze zboruri la prețuri mici și în toate colțurile lumii – sunt doar unele dintre promisiunile autorităților, după preluarea controlului asupra Aeroportului Chișinău.