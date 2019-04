Președintele a participat la ceremonia de reînhumare a osemintelor a 35 de ostași

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a depus flori la Complexul Memorial „Capul de Pod Şerpeni” și a participat la ceremonia de reînhumare a osemintelor a 35 de ostași căzuți în luptele pentru eliberarea Moldovei în Marele Război pentru Apărarea Patriei, transmite Noi.md.

Șeful statului a participat la acest eveniment împreună cu Ambasadorul Federaţiei Ruse, Oleg Vasnețov, Ambasadorul Republicii Belarus, Serghei Ciciuc, consilierii prezidențiali, conducerea Uniunii Ofițerilor, veterani, detașamente de căutare, reprezentanți ai Comitetului Național Coordonator „Victoria” și activiștii civici.Președintele țării a transmis sincere mulțumiri și recunoștință tuturor celor care depun eforturi în vederea păstrării memoriei eroilor noștri precum și a Marii Victorii. El a reiterat faptul că trebuie adus un omagiu celor care cu prețul propriilor vieţi, ne-au eliberat pămîntul, menționînd că vitejia și eroismul soldaților căzuți pentru eliberarea de sub ocupația fascistă nu trebuie ignorate, ele constituie o mîndrie națională a noastră.Totodată, șeful statului și-a exprimat încrederea că marcarea celei de-a 75-a aniversări a eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă va consolida statalitatea și va contribui la educația patriotică a tinerelor generații.Igor Dodon a amintit că, în anul curent, sub patronajul Președintelui Republicii Moldova, pe întreg teritoriul Moldovei, se desfășoară un plan de acțiuni consacrate aniversării a 75-a a eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă, care include renovarea monumentelor militare, realizarea un documentar dedicat eliberării Moldovei, vizitarea la domiciliu a tuturor veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, desfășurarea la 9 Mai a marșului „Regimentul Nemuritor”, ș.a.