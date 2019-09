Președintele a oferit distincții militarilor și a ținut un discurs de Ziua Armatei Naționale (FOTO)

Igor Dodon a participat astăzi la ceremonia desfășurată cu ocazia aniversarii a XXVIII-a de la crearea Armatei Naționale, transmite NOI.md.

La acest eveniment au mai participat Ambasadorul Federației Ruse în țara noastră, Oleg Vasnețov, Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan și alți reprezentanți ai misiunilor diplomatice, acreditate în țara noastră, oficiali din partea Guvernului și ai Parlamentului.Într-o postare pe pagina sa de Facebook, președintele a scris: “Am adresat cordialeangajaților civili și veteranilor Armatei Naționale cu prilejul acestei frumoase sărbători exprimînd gratitudine pentru devotamentul, profesionalismul, priceperea și viața puse în slujba Patriei. Le-am mulțumit pentru faptul că, în ciuda tuturor greutăților, au ales să reprezinte cu cinste, să apere cu devotament și să iubească necondiționat Patria.Se știe că armata reprezintă atributul indispensabil al independenței, suveranității și integrității teritoriale a țării. Întemeiată odată cu statul Republica Moldova, Armata Națională simbolizează vitejie și putere, patriotism și sacrificiu, onoare și adevăr, reprezentînd, totodată, garanția păcii și a securității naționale și regionale.Cu certitudine, rolul Armatei este unul primordial într-o societate. Și nu doar acolo unde lipsește liniștea sau persistă un conflict interuman, ci și acolo unde se dezlănțuie natura, unde capacitățile civililor nu sînt suficiente. Am dat asigurări că populația apreciază înalt organizarea și promptitudinea cu care militarii Armatei Naționale, anul acesta, au acționat în sprijinul autorităților locale atît la deblocarea și deszăpezirea localităților și drumurilor naționale, precum și la fortificarea sistemelor de protecție împotriva inundaților în localitățile din zona limitrofă a rîului Nistru.În calitate de Comandant Suprem al Forțelor Armate, reiterînd faptul că Republica Moldova este un stat neutru, am apreciat înalt corectitudinea în îndeplinirea atribuțiilor constituționale și prestația contingentului moldovenesc în cadrul exercițiilor și misiunilor internaționale. Totodată am subliniat faptul că noi sîntem deschiși cooperării și cu țările din Est și din Vest, dar reieșind din interesele naționale ale țării și cu păstrarea statutului de neutralitate.Am menționat că toți cei care sînt în serviciul militar în termen, prin contract sau în rezervă, angajați civili sau veterani ai Armatei Naționale, sînt cetățeni ai Republicii Moldova, oamenii față de care statul are obligațiuni. Am dat asigurări că voi susține inițiativele Ministerului Apărării pentru a îmbunătăți protecția socială și juridică a militarilor și familiilor lor.De asemenea, cu ocazia celei de-a XXVIII-a aniversări a Armatei Naționale, pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţiе la asigurarea unui înalt nivel de pregătire a unităţilor şi subunităţilor și înalt profesionalism, am conferit distincții de stat și Diploma de onoare a Președintelui Republicii Moldova, unui grup de militari din cadrul Ministerului Apărării și ai Armatei Naționale”.