Premieră de succes, lansată la Drochia. Organizator: Nu e ușor, important e să nu renunți (VIDEO)

Sunt tineri care au demonstrat că dragostea de baștină este un imbold de a crea și a organiza evenimente în premieră. Este și cazul fraților Daniela și Iulian Zaporojan.

În acest weekend, clubul de dans sportiv condus de acești 2 frați, a fost gazda primei competiții naționale de dans sportiv organizată la Drochia . Au participat mai multe colective din cadrul Federației de dans sportiv din Moldova, precum: Afor, Codreanca , Nika Dance, Carma Dance ( Chișinău ), Triumf Plus ( Orhei ), Grație și Fenix ( Bălți ), Imperia (Drochia), Tandem (Chișinău).Tineri și ambițioși, frații Zaporojan care sunt conducătorii clubului de dans sportiv, au lansat această ideie din dragoste pentru locul în care s-au născut și au petrecut cel mai mult timp. Organizatorii spun că totul a fost posibil, inclusiv și datorită părinților copiilor care frecventează clubul condus de ei.,,A fost o adevarată provocare pentru mine, fiindcă asta presupune o responsabilitate foarte mare: trebuie să ai un loc spațios, o sală dotată care permite dansatorilor să execute mișcările, arbitri invitați și multe alte chestii migăloase (decor,aranjare,mese,scaune, pînă și covoare). Demult îmi doream asta, dar parcă era puțină nesiguranță că n-o să iasă ceva bine și de asta tot amînam. Mai mulți au insistat, asa încît n-am mai putut amîna”, a declarat Daniela Zaporojan pentruFiecare strop de străduinţă ai acestei doi tineri dacă s-ar echivala cu o floare, ţara noastră s-ar transforma într-o adevărată grădină magnifică.,,Decizia a fost luată spontan. Pe lîngă toate, așa cum competițiile se organizează mai mult la Chisinău , și nu toți au posibilitate să participe pentru că asta presupune careva investiții și nu este usor să te trezești la 5 dimineața ca la 8 să fii la Chișinău, am zis că una la Drochia ar fi binevenită atît pentru cei de la nord cît și pentru cei din Chisinău care nu au vizitat orașelul nostru”, a argumentat Iulian Zaporojan.În total, la premiera din Drochia au fost aproximativ 300 de participanți din mai multe zone ale Republicii Moldova.

Totodată, tinerii au dezvăluit pentru Noi.md că se gîndesc să mai organizeze o competitie. Doar că, următoarea competiție se gîndesc să o organizeze la nivel internațional.

,,De la un bun început ne-am dorit o competiție cinstită, cu arbitri care să fie corecți și să jurizeze pe merit pe fiecare. Cred ca ne-a reușit, fiindcă majoritatea colectivelor care au participat au ocupat locuri și au plecat acasă cu ,,Cupa Nordului” asa cum a fost numită competiția noastră. Am făcut tot posibilul ca să fie bine organizat .Această experiență ne-a dat mai multă încredere, ne-a demonstrat faptul că nu este nimic imposibil odată ce ai planificat totul, esti focusat și pui la punct toate momentele”, ne-au mai povestit organizatorii.Cu o diplomă de participare s-au ales chiar și dansatorii care nu au trecut în finală. De medalii și cadouri s-au putut bucura finaliștii.,,Da,nu este ușor să organizezi o competiție, dar eu am avut marele noroc să am susținere din partea părinților care s-au implicat activ cu tot ceea ce au putut, au mers alături de noi pînă la urmă și într-un final am reușit să facem ceva frumos. Dansul este un sport frumos care merită promovat și organizarea unor competitii regulate ne unește mai mult”, este opinia Danielei.,,Chiar dacă nu este ușor să organizezi,e foarte plăcut să vezi fețe fericite și oameni multumiți.O adevărată doza de energie am primit, chiar dacaă emoțiile și grijile au fost mari, am ținut totul sub control ca într-un final să iasă totul bine. Îi îndemn pe toți tinerii care au o idee sau un vis, să meargă pîna la capăt,chiar daca cineva le pune ,,bețe îm roate” și le spune că este imposibil să creadă că totul este posibil”, și-a împărtășit opnia Daniela, care se simte mîbdră de premiera organizată.

Cînd avea 16 ani, Daniela Zaporojan a decis că e timpul şi e pregătită să înveţe picii şi să-i infiltreze în lumea dansului. I s-a alăturat inițiativei și fratele ei mai mic Iulian. Cu timpul, au reuşit să deschidă o şcoală de dans la Drochia şi una la Chişinău. Pe lîngă, sunt numeroase concursuri naționale și internaționale la care au ocupat locuri de frunte.