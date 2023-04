Popescu a comentat deschiderea ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, l-a primit la MAEIE pe ministrul afacerilor externe al Regatului Țărilor de Jos, Wopke Hoekstra.

Această vizită este prilejuită de o ocazie specială, și anume deschiderea ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova și acreditarea primului ambasador rezident în țara noastră. Ambasada va juca un rol important în dezvoltarea și consolidarea legăturilor politice, economice și culturale dintre țările noastre, mesaj pe care l-a transmis vicepremierul Nicu Popescu și la ceremonia de inaugurare a misiunii diplomatice.

„De asemenea, am discutat cu Wopke Hoekstra despre procesul de aderare a Republicii Moldova la UE, dar și despre importanța expertizei olandeze în realizarea acestui obiectiv strategic. În context, am fost bucuros să anunț că Republica Moldova a expediat contribuțiile țării noastre pentru raportul de extindere al Comisie Europene. Este un prim exercițiu de acest gen pentru Republica Moldova, un exercițiu în care sute de angajați ai instituțiilor de stat au descris progresele și reformele din ultimul an.

Apreciem și suportul olandez în domeniul reformării justiției, în special prin intermediul comisiei pre-vetting, a cărui președinte este un expert independent din Olanda, precum și expertiza olandeză pentru aderare Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). În acest sens, intenționăm să dezvoltăm relațiile noastre comercial-economice și ne vom concentra pe mai mult pe proiecte în domeniul agriculturii, energiei regenerabile, al managementului resurselor de apă.

Totodată, am subliniat că Republica Moldova este un partener de încredere și că sîntem dornici să consolidăm relațiile noastre bilaterale în domenii de interes reciproc.” – a declarat oficialul moldovean.