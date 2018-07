Polițiștii din țară au probleme de sănătate

Boli ale sistemului digestiv se numără printre principalele maladii de care suferă poliţiştii.

Asta arată rezultatele examenului profilactic anual, care este obligatoriu printre angajaţii MAI. Totodată, instituţia îşi obligă lucrătorii să practice săptămînal sportul. Asta ca să promoveze modul sănătos de viaţă, dar şi pentru ca unii să mai arunce kilogramele în plus.

Un angajat al unei subdiviziuni a MAI are 44 de ani şi cîntăreşte peste o sută de kg. Poliţistul recunoaşte că s-a îngrăşat, dar spune că din vina... soţiei sale.



"Cînd soţia găteşte gustos, mănînci de toate".



Acum, omul legii urmează un tratament, dar şi o dietă strictă.



"- Ce alimente v-au interzis?

- Ce este gras, prăjit".



Medicii au mai prescris un program individual de slăbire şi celorlalţi aproape 380 de funcţionari care au diferite grade de obezitate.



"Dacă avem un angajat cu tendinţa spre obezitate, iarăşi, el nu-şi poate îndeplini în deplină măsură obligaţiunile de funcţie", a declarat Andrei Uncuța, şef al Serviciului Medical MAI.





Medicii spun că 84 la sută dintre angajaţii MAI sînt sănătoşi, iar restul au probleme de sănătate. Rezultatele controalelor medicale profilactice au arătat că 47 la sută dintre lucrătorii bolnavi, suferă de bolile sistemului digestiv, iar alte peste 21 de procente, de cele cardio- vasculare. Topul este urmat de boli ale sîngelui şi endocrine."Accentul medicilor este pentru a contracara, pentru a trata şi a face profilaxii ca aceste patologii să fie sub controlul nostru, fiindcă nu toate aceste patologii sînt patologii grave, care duc la eliberarea din organele afacerilor interne", a zis Andrei Uncuța, şef al Serviciului Medical MAI.În consecinţă, cei mai mulţi bolnavi sînt internaţi la Spitalul MAI."S-a depistat că este o rană la stomac, adică o gastrită. Nu tot timpul ai posibilitatea să mănînci la orele, care medicul îţi recomandă sau cum ar trebuie să fie"."Desigur că vrem înapoi la serviciu. Este mai bine la serviciu ca în spital".Ministerul de Interne are un program de sănătate pentru angajaţi. De exemplu, oamenii legii din Chişinău aleargă şi fac exerciţii de două ori pe săptămînă în parcul "Valea Morilor".Poliţiştii afirmă că aşa îşi menţin greutatea. În acelaşi timp, devin mai energici şi mai productivi la muncă."Pentru menţinerea unei stări de bine a întregului organism şi pentru o mai bună productivitate a muncii, a serviciului"."Productivitatea muncii creşte"."Este benefic pentru sănătate, pentru organism. Plus la asta este un hobby al meu".Din cei aproape 12 mii de angajaţi ai MAI aflaţi la evidenţa instituţiei medicale, circa 5200 au fost supuşi controlului medical în primul trimestru al acestui an.