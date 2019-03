Platforma informațională în domeniul migrației sigure a cetățenilor, de astăzi - mai prietenoasă și „în haină nouă”

Centrul Internațional „La Strada” relansează platforma informațională migratiesigura.md. Portalul a fost creat acum 4 ani, iar astăzi este relansat - cu o identitate specifică, într-o formulă mai prietenoasă pentru vizitatorii site-ului, cu conținuturi adaptate noilor tendințe din domeniul migrației, exploatării prin muncă și traficului de persoane.

La aproape 3 săptămîni de la lansarea campaniei de informare în domeniu, numărul apelurilor calitative la Linia Fierbinte pentru migrație sigură și anti-trafic a crescut esențial. Specialiștii au consiliat în această perioadă peste 1 300 de persoane. De cele mai multe ori, concetățenii noștri au sunat să afle cum pot verifica dacă firma intermediară la care au apelat are licență valabilă și cum anume să se asigure de veridicitatea acesteia.Curios este că în aceste săptămîni am primit și apeluri de la companiile intermediare. Acestea ne-au solicitat parteneriate, colaborări de lungă durată, instruiri în scop de „îmbunătățire a serviciilor pe care le prestează”, asigurîndu-ne în același timp că muncesc legal și au licența în ordine. Cînd le-am solicitat să ne spună cum se numește firma, au ezitat să ne dea răspunsuri explicite. Acest tip de apeluri reconfirmă faptul că sînt încă multe circumstanțe economice, sociale, care le permit companiilor să desfășoare activități semi-legale, exploatînd la maxim cererea în creștere a oamenilor interesați de muncă peste hotarele Republicii Moldova.Platforma migratiesigura.md și consilierii Liniei Fierbinți vin cu sfaturi la zi pentru persoanele care intenționează să apeleze la serviciile unei companii intermediare pentru a pleca la muncă peste hotare:- Verificați dacă compania de recrutare are licență pentru a vă angaja în domeniul în care vă face oferta de muncă (agricultură, industrie ușoară, servicii, construcții etc). Multe companii au dreptul să ofere consultanță (să vă informeze), dar nu și dreptul de a vă angaja la muncă într-o țară străină, mai ales.- Nu acceptați oferte de la persoane fizice necunoscute. Dacă vi se spune că puteți comunica cu ele exclusiv pe Viber, Messenger sau rețele de sociale, doar după orele de lucru, seara; dacă vă cer să vă întîlniți în locuri publice ca să le transmiteți banii sau actele - sînt semne care ar trebui să vă pună în gardă.- Aflați dacă compania de recrutare a încheiat un acord de colaborare cu angajatorul de peste hotare. Solicitați-l și studiați-l atent.- Solicitați bon de plată de fiecare dată cînd compania vă cere bani pentru prestarea serviciilor. Rețineți, nicio companie nu poate să vă oblige să plătiți amendamente dacă, din anumite motive, ați refuzat oferta propusă de aceasta. Nicio companie nu poate să vă oblige să plecați la muncă într-o zi anume, cu un anumit tip de transport. E ilegal.- Studiați contractul de muncă înainte de plecare. Acesta trebuie să fie întocmit într-o limbă pe care o cunoașteți, într-un limbaj accesibil. Solicitați o descriere detaliată a jobului, informații privind diferența dintre salariul brut și salariul net, adresa, datele de contact ale angajatorului și datele de contact ale Ambasadei Republicii Moldova din țara de destinație.- Înregistrați contractul la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Asigurări Sociale.- Păstrați toate documentele care dovedesc interacțiunea dumneavoastră cu compania de recrutare. sînt dovezi cu care veți putea merge la poliție sau în instanța de judecată și care vă vor ajuta să recuperați prejudiciul cauzat, dacă va fi nevoie.Platforma migratiesigura.md reprezintă versiunea online as serviciului telefonic Linia Fierbinte pentru migrație sigură și anti-trafic. Misiunea platformei rămîne aceeași - să asigure comunitatea anti-trafic și societatea, în general, cu suportul informațional și instrumentele utile pentru combaterea eficientă a traficului de ființe umane; să ajute victimele acestui fenomen să acceseze cît mai operativ serviciile de salvgardare și reabilitare.Amintim că Centrul Internațional „La Strada” a lansat pe 1 martie curent o campanie de informare pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în căutarea unui loc de muncă peste hotare. Campania se desfășoară în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova, în cadrul proiectului „Sporirea accesibilităţii grupului de risc la informaţie despre migraţie sigură şi pericolul traficului de fiinţe umane”, cu suportul financiar al Ambasadei SUA la Chişinău.