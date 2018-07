Placa comemorativă în memoria lui Ion Gheorghiță a fost reinstalată (FOTO/VIDEO)

Placa comemorativă în memoria cunoscutului poet și dramaturg moldovean Ion Gheorghiță a fost reinstalată pe fațada casei unde a locuit renumitul om de cultură, notează Noi.md.

După aproape 18 ani în care placa a stat prăfuită în subsolul blocului locativ, astăzi, prin efortul comun al mișcărilor de tineret „Urmașii lui Ștefan” și „Voievod”, al portalurilor de știri Noi.md și moldovenii.md, placa a revenit pe fațada casei.

Mai mulți ani la rînd, placa se credea dispărută, după ce, din cauza unei construcții controversate, aceasta a fost scoasă și pusă la păstrare în subsolul casei.

„În cadrul acțiunii de astăzi am înlăturat o nedreptate față de scriitorul Ion Gheorghiță. Această placă a fost instalată de colegi de-ai lui, intelectuali moldoveni, care au vrut să-și arate respectul față de scriitorul nostru. Din păcate, placa a fost scoasă de către cei care au construit anexa și a fost dată uitării pentru aproape 18 ani. Ceea ce am reușit noi să facem astăzi este rezultatul muncii comune a celor de la «Urmașii lui Ștefan», «Voievod», a echipei site-urilor moldovenii.md și Noi.md, care au mediatizat foarte mult acest caz. Astfel, am readus placa la locul binemeritat, la locul de vază, ca să ne putem aminti și noi de intelectualii moldoveni”, a relatat liderul Mișcării de Tineret „Urmașii lui Ștefan”, Dumitru Roibu.

Menționăm că în drept cu peretele pe care era cîndva amplasată placa comemorativă, a fost construit un centru comercial. Cei care l-au construit nu și-au onorat obligațiunea de a reamplasa placa comemorativă la locul corespunzător.

Poetul Ion Gheorghiță s-a născut pe 2 aprilie 1939 în satul Larga, Cernăuți. După absolvirea Universității din Cernăuți, a lucrat redactor la ziarul „Zorile Bucovinei”, redactor la revista „Moldova”, redactor-șef al Colegiului de traducere al USM.

Ion Gheorghiţă s-a manifestat în mod sclipitor în literatura pentru copii. A fost, de asemenea, un redutabil traducător, mai cu seamă din literatura ucraineană.

Poetul martir Ion Gheorghiță a fost asasinat de persoane necunoscute la 29 noiembrie 1991.