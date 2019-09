Pînă în 2021 Moldova va avea o reţea naţională din 30 de staţii electrice Societate 23 septembrie 2019, 18:20

20 de noi staţii de încărcare a automobilelor electrice vor fi instalate de PNUD pe traseele urbane pînă la sfîrșitul acestui an, alte 10 urmînd a fi instalate în 2020.

Reţeaua va asigura mobilitatea electrică în marile oraşe din ţară, precum și va crea un coridor electric între România și Ucraina, potrivit auotoblog.md.

Proiectul privind crearea unei rețele naționale de stații electrice aparține PNUD Moldova și a fost lansat acum un an.

Potrivit organizaţiei, numărul automobilelor electrice înmatriculate în Moldova a crescut de patru ori în ultimul an, de la 54 la 250! Automobilele electrice înregistrate în prezent şi folosite în mod activ pe drumurile din ţară contribuie la reducerea anuală a emisiilor de CO2 cu 500.000 kg.

Păstrâîd acelaşi ritm de dezvoltare a electromobilităţii, Moldova va ajunge în 2025 cu un număr total de 13.000 de automobile electrice, se arată într-un studiu de piaţă elaborat de Green City Lab, finanţat de GEF şi implementat de PNUD.