Picturile Elenei Plămădeală au ajuns la Casa Regală din Marea Britanie! Cum a fost posibil?

Elena Plămădeală este o tînără îndrăgostită de culori. Fiecare chip este ca o poveste pe care o transpune în portretele sale.

Am descoperit recent că talentul Elenei a fost apreciat și de către Casa Regală din Marea Britanie. Tînăra ne-a povestit ce a făcut acolo, dar și cum picturile sale vor ajunge curînd la palat. Povestește-ne ce faci acum la Londra?

„La invitația lui Dragoș Preda, președintele Rotary Club of Cișmigiu, Romînia am participat la un eveniment de caritate la Rotary Club of London. Acolo am prezentat portretul Prințului Philip, Ducele de Edinburgh, care a fost surpriza evenimentului. Lucrarea urmează să ajungă în scurt timp la palat.”

Este arta mai apreciată peste hotare decît în RM?

„Arta ar trebui să fie un proces inteligent pe care fiecare om îl experimentează în diferite forme.

Investițile în artă sînt mai mari în afara RM, fie muzică, teatru sau arte plastice. Ca să creezi proiecte interesante, pe lîngă entuziasmul artistului se mai necesită și finanțare. Acasă arta este apreciată de oamenii cu gust artistic, iar dacă faci un dialog între artă și omul simplu e nevoie de inițiere în domeniu. Astfel educi și cultivi frumosul în sufletele celor din jur.”



Ce te inspiră?

„Portretul. El e despre apropiere, despre adevăr, despre ochii personajului. Mereu am fost curioasa de figura umana ca element, de mimica fețelor, diversitatea formelor, de liniile si umbrele care le are. Lucrul meu e să redau emoția și caracterul cît mai bine, ca să păstrez autenticitatea.”

Crezi că pasiunea ta poate deveni o afacere?

„Uniunea între artă și business. Ce au ele în comun? Ideea. Atît artiștii, cît și antreprenorii se focusează pe rezultatul final al produsului. Pasiunea poate deveni o afacere, dacă mixezi corect produsul, brandingul și consumatorul.”

Care sînt celebritatile pe care le-ai pictat si la care au ajuns lucrarile?

„Seria de picturi cu personajele regale a început cu Regina Elizabeth a II care l-am facut chiar de ziua ei de naștere. Nu am intenționat să fac un portret formal, ci să îi arăt carisma pe care o are.”

„Prințul Philip, Ducele de Edinburgh, m-a fascinat prin blîndețea din ochii lui, ceea ce am vrut să păstrez în momentul în care îl pictam, arătînd statutul său social, dar și umanitatea din spatele acestui statut.”



„În portretul Prințului Michael de Kent am citit solemnitate pe chipul său și am redat această stare. Zilele trecute pictura a ajuns la dumnealui și am primit mulțumiri.”