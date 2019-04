Pictura murală de la UTM a dispărut (FOTO)

Ieri se zvonea, astăzi s-a înfăptuit! Pictura murală de pe faţada unui bloc al Universităţii Tehnice din sectorul Rîşcani al capitalei a dispărut, după ce clădirea a fost izolată termic.

Cîteva fotografii făcute de echipa portalului de ştirisurprind pictura murală „zidită” sub pereţii din plută.Contactat pentru o reacţie, directorul Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, Ion Ştefăniţă, spune că astfel de picturi nu au statut protejat, nefiind incluse în vreun registru al monumentelor. Aşa că, „dispariţia” lor nu contravine legii şi nu poate fi judecată.„Aceste picturi nu se regăsesc în niciun registru – nici în cel naţional, nici în cel local. În cazul în care aceste picturi prezintă un interes, o valoare, Institutul Patrimoniului Cultural, prin experţii de acolo, nu aveau decît să includă, să atribuie un statut de protecţie pentru aceste picturi realizate la începutul anilor 80”, a spus Ion Ştefăniţă.Directorul Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor mai spune că, din ziua în care a auzit vestea precum că pictura murală de la UTM ar urma să fie „ştearsă”, s-a implicat activ, cerînd şi sfatul experţilor în domeniu.„În acea zi cînd am efectuat vizita la faţa locului, pentru că nu sînt indiferent faţă de tot ce înseamnă opere, m-am documentat, am consultat experţii de la Institutul Patrimoniului Cultural, unde mi s-a comunicat că nu orice pictură făcută de un oarecare student poate fi considerată operă de artă. Nu a fost de competenţa Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor să stopeze aceste lucrări”, a adăugat Ştefăniţă.Amintim că ideea ca blocul UTM din sectorul Răşcani să fie izolat termic a apărut încă la sfîrşitul lunii octombrie, anul trecut. Contactat atunci, rectorul UTM nu a fost de găsit pentru a explica dacă într-adevăr pictura de pe faţada blocului urma să fie „ştearsă”.