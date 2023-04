Petic, la prima mică victorie în procesul în care cere prejudicii de 6 milioane de lei

Miercuri, 19 aprilie, a avut loc o nouă ședință de judecată în cauza fostului polițist, Gheorghe Petic, care solicită de la stat prejudicii morale și materiale în sumă de 6.000.000 de lei pentru condițiile inumane și degradante la care a fost supus fiind deținut în penitenciar.

La etapa dezbaterilor, Petic a prezentat repetat instanței argumentele pentru care solicită prejudicii, menționînd că ar trebui ca procurorii și judecătorii care au fabricat dosarul în care era învinuit de viol să achite prejudiciul.

În cadrul ședinței, reprezentantul Ministerului Justiției și cel al Administrației Naționale a Penitenciarelor au solicitat instanței să scoată una dintre pretențiile înaintate de Gheorghe Petic, și anume faptul că a fost deținut în penitenciar în condiții inumane și degradante.

Petic a declarat pentru anticoruptie.md că anume aceasta este cea mai importantă pretenție, iar dovezile se regăsesc în raportul făcut de Avocatul Poporului anume în perioada în care acesta a fost reținut și plasat în arest în penitenciarul numărul 13.

„Ei nu recunosc că eu am fost ținut în asemenea condiții și au solicitat să scoată această pretenție, dar instanța a refuzat și a zis că el (Gheorghe Petic) a stat în condiții inumane și degradante. Toate cele 4 pretenții pe care le-am înaintat au rămas în vigoare”, menționat Petic.

Gheorghe Petic a solicitat instanței să recunoască că: „1) Am fost deținut 273 de zile în pușcărie; 2) Mi-a fost încălcat dreptul la viața privată, mi s-au instalat diferite camere video, microfoane în oficii, fapt recunoscut în denunțurile repsective; 3) Am dost deținut în penitenciarul numărul 13 în condiții inumane și degradante, fapt ce este confirmat de o vizită făcută de Avocatul Poporului, care a elaborat și un raport amplu; 4) Nu am avut parte de un proces echitabil”.

Următoarea ședință a fost planificată pentru data de 12 mai.