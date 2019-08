Petcov: În Moldova, pur și simplu nu există o anchetă, ca activitate procesuală completă

Acțiunile poliției în legătură cu asasinarea/sinuciderea suspectă a lui Iurie Luncaşu indică faptul că în Moldova nu există încredere în poliție, iar instituția normală de investigare este pur și simplu „ucisă”.

Această opinie este împărtășită de jurnalistul, redactorul-șef al agenției de știri Omega, Alexandru Petcov, transmite enews.md.„Tot ceea ce se întîmplă în jurul acestui asasinat/suicid al lui Luncaşu vine să confirme un lucru: societatea are încredere în poliție. Și această neîncredere va continua pînă cînd instituția normală de investigare va fi restabilită în țara noastră. La Ministerul Afacerilor Interne, la procuratură, oriunde. Astăzi, în Moldova, ancheta, ca activitate procesuală completă, este pur și simplu ucisă, ea nu există!Judecaţi şi dvs. după rapoartele procuraturii și ale poliției: aproape toate infracțiunile sînt „dezvăluite” pe baza autodenunţului sau a morții învinuitului. Dacă nu una sau alta – atunci crima este „dezvăluită” pe baza mărturiilor martorului. Nu există pur și simplu măsuri de investigație, acțiuni ale experților criminalişti, concluzii ale unor examene complete”, notează jurnalistul în publicația sa pe rețeaua de socializare. Mai mult, poliția, potrivit lui, nici nu s-a deranjat să efectueze măsuri de investigare elementare în împrejurimile locului morții lui Iurie Luncaşu.„Astăzi, la prînz, am încercat să găsesc locul comiterii asasinatului/suicidului. În căutările mele, am ajuns într-o gospodărie de pe drumul R6. Omul care era la serviciu aseară a fost pur și simplu uluit să afle de la mine că a avut loc o crimă cu armă de foc lîngă ei. Înțelegi ce se întîmplă? Polițiștii, care, după toate regulile, sînt pur şi simplu obligaţi să interogheze oameni din împrejurimi pentru a obţine informații suplimentare, nici măcar nu s-au oprit la această întreprindere!!! Despre ce fel de anchetă mai putem vorbi, ținînd cont cel puțin de acest detaliu aparent minor? Nu mai vorbesc despre încredere...”, a menţionat în încheiere Alexandru Petcov.