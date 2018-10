Peste 30 de transplanturi de organe au fost realizate anul trecut în țara noastră

Peste 30 de transplanturi de organe au fost realizate anul trecut în Republica Moldova. Datele au fost prezentate astăzi în cadrul conferinței organizate cu ocazia Zilei europene a donării și transplantului de organe.

În cadrul evenimentului, ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Silvia Radu, a specificat că, în ultimii ani, în Republica Moldova au fost înregistrate progrese în acest domeniu.

„În 1960 a fost realizat primul transplant în Republica Moldova. Este vorba de un transplant de os. Ulterior, în anul 1982 a fost realizat primul transplant renal. O perioadă lungă, în țara noastră nu a existat un cadru legal și o instituție care să se ocupe de acest domeniu, dar în anul 2008 a fost adoptată Legea privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane, iar în 2010 a fost creată Agenția de Transplant. Speranța pacienților la realizarea unui transplant era foarte mică, iar peste 800 – 900 de persoane erau pe listele de așteptare. Majoritatea aveau nevoie de un transplant renal, osos și de cornee. În anul 2013 a fost creată prima bancă de țesuturi și au fost efectuate 40 de transplanturi de cornee și 379 de transplanturi de țesuturi. Totodată, în această perioadă, cu suportul partenerilor externi, medicii au fost instruiți atît în țară, cît și peste hotare. Ne dorim informarea continuă a medicilor și cetățenilor, care să conștientizeze importanța donărilor și realizării transplanturilor pentru salvarea vieților omenești”, a afirmat Silvia Radu.

La rîndul său, directorul Agenţiei de Transplant, Igor Codreanu, a subliniat că actualul cadru legislativ din domeniu necesită a fi îmbunătățit pentru atingerea progreselor privind realizarea donațiilor și a transplanturilor.

„În Republica Moldova, peste 65% din populație susțin donarea și o acceptă, iar 88% au solicitat mai multe informații despre donare și transplant. La nivel mondial, anul trecut, au fost realizate peste 135 mii de operații de transplant, iar alte 14 mii de persoane au decedat în timp ce se aflau pe listele de așteptare. Trebuie să conștientizăm că nu poate exista un transplant fără donatori, de aceea este necesar să mergem în spitalele din regiuni pentru a discuta cu medicii și persoanele de acolo despre transplant și importanța acestuia. Avem înregistrate rezultate foarte frumoase, atunci cînd pacienții care au beneficiat de un transplant duc o viață activă, continuă să muncească și se bucură de viață, iar asta este cel mai important”, a spus Igor Codreanu.

Elena Șchiopu a beneficiat acum cinci ani de un transplant renal, care i-a permis să aibă un mod normal de viață și să aducă pe lume un copil. „Un transplant poate fi o șansă la viață. Pentru mine acesta a reprezentat o minune și un nou început. În anul 2013, am fost diagnosticată cu insuficiență renală și atunci am realizat că sănătatea este cea mai importantă, iar unica speranță era un transplant. Aveam 27 de ani și conștientizam că nu voi putea să am un copil, ceea ce a reprezentat o traumă imensă pentru mine. Din fericire, tatăl meu mi-a fost donator, iar după doi ani de la efectuarea transplantului am conceput un copil. Am dat naștere unui băiețel sănătos, care acum are vîrsta de doi ani. Mulțumesc enorm medicilor, care ne-au devenit adevărați prieteni. Îndemnăm cetățenii să susțină donarea de organe pentru că asta poate salva foarte multe vieți”, a menționat femeia.

Tot astăzi, cu ocazia Zilei europene a donării și transplantului de organe, va fi organizat un Marș pentru viață, va fi inaugurat Monumentul dedicat donatorilor și va fi deschisă o Alee a Donatorilor.

Potrivit datelor Ministerului Sănătății, prin donarea de organe, o persoană poate salva opt vieți, iar prin donarea de țesuturi poate salva 100 de oameni.

În perioada 2011-2017, în Republica Moldova, au fost efectuate aproape 1400 de operații de transplant. Este vorba de transplanturi renale, de țesuturi, de os, de tendon și ligamente, de nervi, piele, cornee și membrană amniotică.