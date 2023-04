Pensionarii vînd flori și verdețuri pentru a avea cu ce trăi

Din cauza veniturilor modeste, mulți oameni sînt în căutare de venituri suplimentare. Astfel, încearcă să facă față cheltuielilor, care au tot crescut, în ultimul timp, odată cu majorarea prețurilor. Și dacă unii tineri, pentru a cîștiga un ban în plus, pun în aplicare idei de afaceri, atunci persoanele mai în vîrstă cultivă în curte fructe și legume ori cresc flori, apoi vin cu ele în oraș și le pun în vînzare, notează moldova1. Lilia Bogdan din capitală spune că, acum trei ani, a venit pentru trei zile să-și ajute prietena de la florărie și a rămas să activeze acolo pînă în prezent. Acum, femeia susține că nu-și închipuie viața fără această activitate. „Eu și florile am fost foarte departe una de alta, mă temeam și să le ating, între timp le-am îndrăgit, lucrul nostru e foarte, foarte greu, dar primim plăcere. E frumos cînd oamenii apreciază și îți multumesc pentru ceea ce faci, asta ne stimulează să mergem înainte, să creăm, să experimentăm”, spune Liliana Bogdan. Pentru a beneficia de un venit în plus, Lilia Bogdan împreună cu colegele de la ghișeu s-au gîndit să confecționeze compoziții cu simbolică pascală.

„De fiecare dată ne gîndim să facem ceva interesant, să atragem oamenii, să facem plăcut, oamenii să-și decoreze interiorul, să-și decoreze masa de Paște, avem compoziții artificiale, care tot sînt create manual. Una, ca să mai facem niște bani în plus, al doilea moment, să păstrăm tradițiile. Și apoi, sîntem foarte atenți la cerințele pieței, la cerințele oamenilor”, a mai adăugat femeia. Pentru a obține un ban în plus și unele persoane vîrstnice aduc la piață diverse verdețuri și flori. „Florile dacă sînt în plus ce să le las să se piardă, le aduc și le vînd, măcar cît de cît, așa ne descurcăm, mă ajută copiii. Greu, dar cumpără”, susține Maria Busuioc. „Am pus ceapă de toamnă. Pensia e cam mizeră ,măcar ne scoatem cheltuielile pe care le-am făcut. Cam greu, dar ne descurcăm”, spune Mihai Nofit. „Flori frumoase, din grădină, muncim și aducem. Pensia, am avut doua mii și cinci sute, dar acum ne-a mai ridicat-o oleacă. Dar am muncit la colhoz 40 de ani. Mai scutim și ne ajunge, mulțumim lui Dumnezeu. Să avem numai sănătate. De-ar fi sănătate și pace”, declară Efimia Plugaru.