Oxana Barkovskaia, despre cum să creezi un film de succes pentru adolescenți

Filmele pentru adolescenți trebuie să fie interesante, care să-i învețe pe copiii noștri ce înseamnă bunătatea și onestitatea, să aibă dramaturgie puternică și personaje strălucitoare.

Despre acest lucru, într-un interviu acordat TV Mag, a povestit Oxana Barkovskaia, jurnalist TV, regizor, producător, personalitate publică, producătorul general al ”Format TV”, academician al Academiei Televiziunii ruse, membru al Asociației Naționale a Radiodifuzorilor din Rusia, academician al Academiei Eurasiatice de radio televiziune.

Ea a menționat că, în general, acum s-a concentrat pe filme pentru adolescenți.

"Acum mă ocup cu ștergerea drepturilor de autor asupra operelor unor scriitori sovietici atît de minunați precum Agnia Kuznețova, Anatolii Alexin, Lev Kassil. Vreau să adaptez lucrările lor la modernitate și să creez un film cool care să-i învețe pe copiii noștri bunătate și onestitate. Un film cu o dramaturgie puternică și personaje uimitoare, un film "despre noi". Cînd am filmat primul sezon al serialului "Новенький", eu, în calitate de producător, nu am putut înțelege mult timp de ce a existat o astfel de agitație: serialul a fost urmărit de peste 20 de milioane de oameni. Am făcut focus grupuri în rîndul adolescenților și toți au spus că au văzut pe ecrane pe ei înșiși și mediul lor apropiat, școala, vecinii. Se povestea despre ei! Așa că chiar vreau să continui să creez astfel de filme "despre noi"”, a subliniat regizorul.

Fiind întrebată cum a început să se specializeze în conținut pentru tineri, filme și seriale TV pentru adolescenți, Oxana Barkovskaia a răspuns că a venit în lungmetraje din documentare, iar cînd a primit multe premii în domeniul documentarului, începînd cu șapte statuete Tefi, a înțeles că a atins limita de sus.

"A trebuit să mergem mai departe. M-am dus la Vladimir Hotinenko pentru cursuri superioare, pentru a studia limbajul lungmetrajului. Din moment ce eu însumi sînt mamă a doi copii, pe atunci aveau 13-14 ani, am înțeles că ei nu au ce urmări. Așa că filmam, orientîndu-mă după copiilor mei", a remarcat regizorul.

Potrivit acesteia, după serialul de tineret "Новенький" pe care l-a filmat, în Rusia au apărut o mulțime de filme despre adolescenți.

"Pînă la noi mult timp nu au fost creat nici un film pentru adolescenți, deoarece credeau că acesta nu este un public publicitar. Ei nu mai cumpără păpuși și nu le cer părinților să cumpere mașinuțe. La începutul călătoriei mele, marii producători au refuzat cu următoarea formulare: "Cum vom obține succes? Adolescenții nu sînt un public publicitar!". Am luptat mult timp cu aceasta. Am realizat filmul "Новенький". El a fost vizionat de 90 de milioane de persoane! Asta necătînd la faptul că copiii "piratează" foarte mult serialele, iar în cest caz nu mai poți urmări numărul exact de vizualizări. Și noi am reușit să spargem această "armură", iar acum văd că au început să apară seriale TV despre adolescenți", a subliniat Oxana Barkovskaia.

Fiind întrebată cum ajută experiența ei de mamă la producerea filmelor pentru adolescenți, ea a răspuns că știe exact ce va distruge psihicul unui adolescent și ce nu. Ce le-ar putea plăcea și ce nu.

"Știu cît de important este să fii sincer. Dar în această onestitate este necesar să rămînem buni și să dăm speranță. Căci noi scriem și povești brutale (și despre bullying, despre abuz și despre rănile din copilărie), dar acestea trebuie oferite într-un mod foarte competent. Este important ca copiii noștri să nu creadă că totul în viață este rău, să nu se gîndească la sinucidere sau că nu vor realiza nimic. Vîrsta de 14-18 ani este o perioadă dificilă; dacă treci prin ea corect, atunci vor avea o viața bună", a spus regizoarea.

Menționăm faptul că în tinerețe Oxana Barkovskaia a trăit în Chișinău și vine la el ca în orașul său natal, care pentru ea rămîne întotdeauna cald, iubit, adevărat și primitor.