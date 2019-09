Ostalep: Limba noastră a fost și va fi moldovenească

Limba noastră a fost și va rămîne moldovenească, așa cum este scris în Constituția Republicii Moldova. Este declarația directorului Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Probleme de Securitate, fostului vice-ministru de externe Valeriu Ostalep.

Astfel, el a comentat declarația ex-președintelui Curții Constituționale a Republicii Moldova, Alexandru Tănase, precum că dacă actuala componență a Curții va revizui decizia din 2013, potrivit căreia limba română a fost declarată limba oficială în Republica Moldova, această decizie va fi ilegală, transmite Noi. md.

„Cînd acest individ începe să vorbească, am mereu impresia că el singur nu înțelege ceea ce spune. Noi vorbim în limba moldovenească. Așa spune Constituția. Aberațiile sub formă de comentarii personale a nu știu cui nu pot afecta denumirea limbii. Faptul că sub conducerea lui tănase prestigiul instanței constituționale a scăzut sub orice nivel este principala lui realizare în viață. Unii nu sînt, alții sînt departe. Iar limba noastră a fost și va fi moldovenească”, a scris Valeriu Ostalep pe pagina sa de pe o rețea de socializare.