Originarii din Moldova pe fronturile Marelui Război pentru Apărarea Patriei (FOTO)

Printre milioane de oameni sovietici mobilizaţi în armată, peste 300 de mii au fost originari din Moldova, care au luptat pe toate fronturile acestui crîncen război.
85 de mii dintre ei au fost decoraţi cu ordine şi medalii.
Deja în primele săptămîni ale războiului 150 de moldoveni au primit decoraţii pentru eroism. Astfel, cele mai înalte distincţii le-au meritat: chişinăuianul S. Livovschi, tiraspoleanul I. Chiriţa şi taraclianul M. Andrienco. Iar pilotul A. Socolov, originar din Chişinău, în zorii zilei de 22 iunie, a doborît în cerul sovietic primul avion german pierdut de inamic în războiul contra U.R.S.S.
În timpul apărării Odesei mitraliorul Maria Motîngă a nimicit 300 de militari inamici, iar lunetista Ludmila Pavlicenco din Chişinău – peste 200. Sub Umani cu moarte de erou a căzut comandantul diviziei a 16-a blindate colonelul M. Mîndro. În luptele de lîngă Moscova s-au distins generalul N. Lebedenco, născut în satul Crihana Nouă, judeţul Cahul, comandantul unui regiment de aviaţie D. Călăraş, originar din Otaci, tiraspolenii P. Şcerbinco şi S. Poleţchi. În timpul apărării Leningradului s-a evidenţiat pilotul unui avion de vînătoare, moldoveanul Petru Bonar, care l-a silit pe un as german să aterizeze pe aerodromul sovietic. Pentru măiestrie în luptă colegii l-au supranumit „stăpîn al cerului".
În timpul apărării Sevastopolului s-au manifestat viitorii soţi şi doctori habilitaţi în istorie Afanasie şi Lucheria Repida. Infanteristul marin A. Repida a fost grav rănit şi mult timp toţi îl considerau ucis. Însă în ultimele minute în ajunul părăsirii fortăreţei de pe Marea Neagră, fiind fără cunoştinţă, el a fost găsit de camarazii săi de arme marinari şi evacuat la Novorosiisk. Numai după o perioadă de tratament de cîteva luni el s-a reîntors în armată şi a luptat pînă la sfîrşitul războiului. Lucheria Efstafievna şi-a finisat calea sa de glorie în luptele pentru eliberarea Moldovei.
Pentru bărbăţie şi eroism, manifestate în luptele de lîngă Stalingrad, originarii din Moldova M. Diordiţă, L. Diordiţă, I. Cutcoveţchi, Z. Chiroşcă şi alţii au fost decoraţi. Iar viitorul academician, rector al U.S.M. şi parlamentar, a devenit în timpul bătăliei de la Stalingrad comandant de baterie, fiind decorat cu ordinul Războiului pentru Apărarea Patriei de gradul II. O faptă eroică în luptele de lîngă Stalingrad a săvîrşit fiica poporului găgăuz, născută în Ceadîr-Lunga, M. Slavioglo care l-a scos de pe cîmpul de luptă pe Ruben Ibarruri, grav rănit, viitor erou al Uniunii Sovietice şi erou naţional al poporului spaniol.
Un exemplu elocvent al prieteniei popoarelor în timpul bătăliei de pe Volga l-a constituit fapta eroică a doi mitraliori – a rusului Mihail Nacinkin şi moldoveanului Iurco Taracul. La intersecţia a două străzi ei au apărat cîteva zile o casă de o mare importanţă strategică. Iniţial, cîteva zeci de soldaţi germani, fiind sprijiniţi cu foc de mitralieră, au încercat fără succes să-i scoată de acolo pe apărători. Însă, suferind pierderi grave, fasciştii au supus clădirea unui atac puternic de artilerie cu aruncătoare de mine. Dar şi după aceasta, apropiindu-se de ruine, au fost întîmpinaţi cu rafale dense de mitralieră. Atunci edificiul a fost atacat masiv din aer şi completamente distrus. Însă nici acum fasciştii n-au putut înainta în adîncul poziţiilor sovietice, deoarece apărătorii acestei case legendare din subsol aruncau în ei un foc ucigător. Ambii au fost grav răniţi, însă duşmanul n-a fost în stare să-şi atingă scopul. Cînd a sosit ajutorul, ei erau deja morţi.
De nenumărate ori l-a salvat de la moarte sigură pe prietenul său evreu pămînteanul nostru, moldovean de naţionalitate, Sergiu Gherasi. Lîngă Minsk, fiind grav rănit el a nimerit în prizonierat. Împreună cu el erau şi prietenii lui pămînteni Demian Jiguli şi Simion Şpiţ. Evreii prizonieri erau scoşi din coloană şi împuşcaţi pe loc. Cînd a sunat comanda „evreii un pas înainte", S. Gherasi nu l-a lăsat pe Simion să iasă din aranjament şi l-a prezentat nemţilor „drept român". Pe teritoriul Poloniei ei au trecut prin toate chinurile iadului, însă fidelitatea prietenului l-a salvat pe Şpiţ de moarte violentă. A mai fost un caz cînd Simion a fost nevoit să se dezbrace pentru a fi verificat la circumcizie şi părea că i-a venit sfîrşitul. Dar şi de astă dată Sergiu nu s-a pierdut şi i-a convins pe fascişti că prietenul lui este tătar musulman.
În luptele de lîngă Kursk a luptat cu dîrzenie şi aviatorul A. Grecul, originar din Slobozia, viitor doctor habilitat în istorie, profesor. La curba de la Kursk a devenit Erou al Uniunii Sovietice originarul satului Hîrtop, r-nul Dubăsari Ştefan Colesnicenco. Pînă în septembrie 1943 el a doborît 20 de avioane fasciste. Însă în ziua de 2 septembrie în cerul Ucrainei, în luptă cu cinci avioane germane de vînătoare, slăvitul fiu al poporului moldovenesc a căzut vitejeşte. Pentru eroism în timpul forţării Niprului au devenit eroi ai Uniunii Sovietice pămîntenii noştri rusul M. Pavloţchi, moldoveanul I. Coval, ucraineanul P. Şcerbinco. A devenit erou al Uniunii Sovietice originarul satului Bardar, r-nul Hînceşti Mihail Plugariov. El începuse războiul ca soldat de rînd, terminîndu-l în grad de căpitan.
Lumea întreagă cunoaşte fapta eroică a organizaţiei ilegale a tineretului din oraşul Krasnodon – „Garda tînără". Membru al ei a fost şi fiul poporului moldovenesc Boris Glavan, născut în satul Ţarigrad, r-nul Drochia. Un alt fiu al popoarelor moldovenesc şi ucrainean Ivan Cudrea, născut în Borispoli, Ucraina, a fost un eminent cercetaş-ilegalist sovietic şi a murit ca erou în Kievul ocupat de nazişti.
În calitate de exemplu de vitejie şi bărbăţie fără seamăn în numele Patriei pe veci va rămâne fapta eroică a lui Alexandr Matrosov. Printre cei peste 200 de oşteni care au repetat acest exemplu a fost și slăvitul fiu al poporului moldovenesc Ion Soltîs la 11 februarie 1945 în timpul asaltului satului Luizentali (Germania). Cu o bărbăţie fără seamăn au luptat pe teritoriul Germaniei originarii Moldovei Fiodor Jarcinschi, Şabsa Maşcauţan, Serghei Poleţchi şi Grigore Sorochin, deveniţi eroi ai Uniunii Sovietice. În total 16 locuitori ai Moldovei au fost decoraţi cu această distincţie înaltă.
Însă cea mai slăvită faptă eroică a celui de-Al Doilea Război Mondial a săvîrşit-o A.I. Marinescu (numit în ruseşte A.I. Marinesco) – originar al Cahului (unde a trăit pînă la vîrsta de 8 ani), fiind după tată moldovean, iar după mamă ucrainean. La 30 ianuarie 1945 echipa submarinei S-13, comandant al căreia era căpitan-locotenentul Alexandru Marinescu, a scufundat o navă cu noua punți și cu un deplasament de peste 25 mii tone – «Wilhelm Gustlof», – se afla Cartierul General al forțelor maritime al lui Hitler şi care era numită de germani «rai maritim». Aflînd de scufundarea lui «Wilhelm Gustlof», Hitler a avut o criză de furie: căzînd pe podea, a mușcat covorul și a făcut spumă la gură. Comandantul escortei a fost împușcat. Ca și după distrugerea armatei de 300 mii oameni la Stalingrad, în Germania a fost declarat un doliu de trei zile. Iar A. Marinescu a fost declarat dușman personal führer-ului, în rînd cu Stalin, Roosevelt si Churchill. El se consideră cel mai bun submarinist al celui de-Al Doilea Război Mondial.
Totodată, vă reamintim că informații exhaustive referitoare la Moldova în anii 1941-1944 pot fi găsite la compartimentul ISTORIA a proiectului moldovenii.md.
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Самое страшное,что перед началом войны на Кишиневском плацдарме были сосредоточены самые сильные воинские части для планировавшегося сталиным мощного военного удара по Румынии. (В.Суворов "Ледокол"), Они имели своей целью не защиту страны,а нападение и готовилась их стратегия именно к этому,что привело к тотальному разгрому советской армии на этом участке фронта.В 1992 году россией были частично рассекречены секретные материалы совещания советского командования за полгода до начала войны.
nu prea inteleg eu,dar majoritatea moldovenilor erau incorporati in armata romina ca din1918 eram parte integra a regatului romin,si dupa operatia iasi kisinau acei care nu prea doreau sa se alature armatei ruse erau dusi in siberia,si de unde ati luat voi patrioti pentru apararea moskovei,lenigrdului etc,nu inteleg poate iati inventat
Для VASEA -----Слушай суда мой друг если ты такой ленивый и плохо учился в школе и ВУЗе. Осенью 1940 году была объявлена мобилизация ребят от 19 до 28лет , и вот так в рядах войск СССР они воевали против Фашистов Гитлера , Вторая волна мобилизации была после операции "ЯССО-КИШИНЕВСКАЯ" где Молдову сравняли с землей,но и наконец добровольцы и партизаны , понял "васеа" . Ну что касается Румын они опять ошиблись и дорого за это заплатили . Раньше они тоже воевали против нашей Молдовы , на пример Штефан Великий ши Сфынт за предательство дважды сжигал до тла БУХАРЕСТ , можешь читать эти сведения открыты в том числе в интернете и в других источников.
воевали за чужую страну и счас эта страна визжит что они пабедители и асвабадители Молдовы.
небольшая статья, а столько фактологических ошибок! Не был отец Александра Маринеско молдаванином, а был настоящим румыном, убежавшим из румынской армии от наказания: избил офицера.Фамилию изменил уже в Одессе, женившись на украинке. Особенно яркий подвиг совершил уроженец Кагула (ЛОЖЬ А.Маринеску родился в Одессе) А.И. Маринеску (украинский вариант фамилии – Маринеско), по отцу молдаванин,-(ЛОЖЬ, по отцу румын, а не молдаванин), а по матери украинец. 30 января 1945 г. экипаж субмарины «С-13» под командой капитан-лейтенанта Александра Маринеску отправил на дно германский суперлайнер водоизмещением более 25 тыс. т. «Вильгельм Густлов» – морскую ставку фюрера (ЛОЖЬ, никакая не морская ставка фюрера). Немцы называли его «морским раем». Получив сообщение о том, что лайнер погиб, Гитлер впал в ярость. Командира конвоя по его приказу расстреляли (ЛОЖЬ, командира конвоя никто не расстреливал). Как и после разгрома 300-тысячной армии под Сталинградом, в Германии был объявлен трёхдневный траур (ЛОЖЬ- никакого траура после потопления Вильгельма фон Густлова никто не объявлял). А. Маринеску был объявлен личным врагом фюрера наряду со Сталиным, Рузвельтом, Черчиллем. (ЛОЖЬ, Маринеску не был объявлен личным врагом фюрера). Он признан лучшим подводником Второй мировой войны (ЛОЖЬ, он не был признан лучшим подводником Второй мировой войны)..Более того, Маринеску хотели судить за военные преступления, т.к. на потопленном корабле было от 7 до 10 тысяч беженцев- мирных людей из Данцига, которых Маринеску отправил на дно.
Что за чудак на букву "м" написал эту насквозь лживую статью? Сплошная ложь.
мелко пашешь, приводя выдержки из писанины В. Суворова "Ледокол", приводил бы цитаты Геббельса, может бы таким способом в своём лице увидел бы ,,подъём" эрудированности, а то выдаёшь ,,что перед началом войны на Кишинёвском плацдарме были сосредоточены самые сильные воинские части для планировавшегося сталиным мощного удара по Румынии. ...что и привело к тотальному разгрому советской армии на этом участке фронта." Подобное мог отпечатать только ,,профессионал" фейк ньюз, каким является и твой кумир Суворов. Нельзя личную неприязнь с выдачей лжи, использовать в борьбе с фактами.
Где воевала Лукерья Репида? На каком фронте? И воевала ли вообще? Неизвестный автор этой лживой статьи, ответь на конкретные вопросы. Проверить её награды легко на сайте "Память народа", но какая её девичья фамилия. Репида - фамилия по мужу.
Людмила Павличенко ( девичья фамилия- Белова) родилась не в Кишинёве, а в Белой Церкви под Киевом.
На Курской дуге стал Героем Советского Союза уроженец села Хыртоп Дубоссарского р-на Степан Колесниченко.( ЛОЖЬ Степан Калинович Колесниченко родился в Григориополе) К сентябрю 1943 г. он сбил 20 фашистских самолётов. Однако 2 сентября 1943 г. в небе над Украиной – в схватке с пятью немецкими истребителями – славный сын молдавского народа (ЛОЖЬ - Колесниченко - славный сын украинского народа) пал смертью храбрых ( НЕ СОВСЕМ- пропал без вести).
Другой сын молдавского и украинского народов Иван Кудря (ЛОЖЬ - Иван Кудря - сын украинского народа), родившийся в Борисполе ( ЛОЖЬ, Кудря родился в селе Сальково Переяславского уезда Полтавской губернии) на Украине, был известным советским разведчиком-подпольщиком и погиб как герой в оккупированном нацистами Киеве.
Во время обороны Ленинграда проявил себя лётчик-истребитель, молдаванин Петру Бонар ( человек с такими именем и фамилией не награждён ни одной наградой СССР, точнее, среди награждённых нет человека с фамилией Бонар и именем Петру), заставивший немецкого аса приземлиться на советский аэродром. За мастерство в бою товарищи называли его «хозяином неба». Ещё один "неизвестный матрос".
Во время обороны Ленинграда проявил себя лётчик-истребитель, молдаванин Петру Бонар ( человек с такими именем и фамилией не награждён ни одной наградой СССР, точнее, среди награждённых нет человека с фамилией Бонар и именем Петру), заставивший немецкого аса приземлиться на советский аэродром. За мастерство в бою товарищи называли его «хозяином неба». Ещё один "неизвестный матрос".
Во время обороны Ленинграда проявил себя лётчик-истребитель, молдаванин Петру Бонар ( человек с такими именем и фамилией не награждён ни одной наградой СССР, точнее, среди награждённых нет человека с фамилией Бонар и именем Петру), заставивший немецкого аса приземлиться на советский аэродром. За мастерство в бою товарищи называли его «хозяином неба». Ещё один "неизвестный матрос".
Во время обороны Ленинграда проявил себя лётчик-истребитель, молдаванин Петру Бонар ( человек с такими именем и фамилией не награждён ни одной наградой СССР, точнее, среди награждённых нет человека с фамилией Бонар и именем Петру), заставивший немецкого аса приземлиться на советский аэродром. За мастерство в бою товарищи называли его «хозяином неба». Ещё один "неизвестный матрос".
Во время обороны Ленинграда проявил себя лётчик-истребитель, молдаванин Петру Бонар ( человек с такими именем и фамилией не награждён ни одной наградой СССР, точнее, среди награждённых нет человека с фамилией Бонар и именем Петру), заставивший немецкого аса приземлиться на советский аэродром. За мастерство в бою товарищи называли его «хозяином неба». Ещё один "неизвестный матрос".
Под Уманью смертью храбрых пал командир 16-й бронедивизии (ЛОЖЬ, не было в Красной Армии бронедивизий. Были танковые и моторизированные дивизии. Но во время войны были танковые бригады и корпуса, а дивизионного звена не существовало) п-к М. Мындру (ЛОЖЬ, полковник М.Мындру не существовал).
К чему в этой статье помещён портрет А.И.Бельского? Он не был уроженцем Молдавии.
Установлено имя автора этой лживой статьи: это некто В.Доронин ( возможно псевдоним) . Оригинал этого опуса можно найти на сайте actualitati.md. Имей совесть, В.Доронин, не ври столь нагло!
На сайте " Подвиг народа" нет ни одного упоминания о награждении Лукерьи Евстафьевны Возиян (фмилия после замужества -Репида), хотя есть информации о награждении 171 человека с фамилией Возиян. Следовательно, за что Лукерья Репида награждена юбилейным орденом Отечественной Войны 1-й степени. Эту награду вручали только тем ветеранам, кто имел боевые военные награды (любые)?
Лукерья Евстафьевна Репида ( в девичестве -Возиян) награждена только юбилейным Орденом Отечественной войны 2-й степени 06.04.1985 года.. Такой орден вручали тем ветеранам войны, кто не имел вообще никаких военных боевых наград. Это где же Лукерья Евстафьевна умудрилась провоевать всю войну так, что не была награждена за войну даже медалью "За победу над Германией"? Стратегия у неё была правильная - начинала с политрука.
Уточнение:Награждения в честь 40-летия Победы (1985) В 1985 году, в честь 40-летия Великой Победы над фашизмом, орденом Отечественной войны были награждены все жившие на тот момент ветераны войны. В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года говорилось, что следует «произвести награждение орденом Отечественной войны I степени: — Героев Советского Союза — участников Великой Отечественной войны; — лиц, награждённых орденом Славы трёх степеней; — маршалов, генералов и адмиралов, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе действующей армии, партизанских формирований или в подполье, независимо от их воинского звания в период Великой Отечественной войны; — лиц, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе действующей армии, партизанских формирований или в подполье, получивших ранения в боях, награждённых в период Великой Отечественной войны орденами СССР либо медалями «За отвагу», Ушакова, «За боевые заслуги», Нахимова, «Партизану Отечественной войны»; — инвалидов Великой Отечественной войны, получивших ранения в боях. Орденом Отечественной войны II степени: — лиц, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе действующей армии, партизанских формированиях или в подполье, если они не подлежат награждению орденом Отечественной войны I степени в соответствии с настоящим Указом». Действие Указа Президиума Верховного Совета СССР распространялось и на участников войны с Японией.
Для придурка с ником " торбинкэ " вот ты все мерзавец и на придумал ночью когда все порядочные люди спят , а злодей типа тебя замышляют подлость и пакость . Ты Рагуль с еврейскими и русскими корнями а косишь под агитатором , за кого , за себя " любимого " с такими болтунами и обманщики мы не разгромили фащистские орды Гитлеризма и прочих недоучек Немецких , Италиянских , Венгерских , Болгарских ,Ромынских и других отщипенцов типа тебя " Торбинкэ " с дерьмом в горле .( в статьи не названы ребята Молдоване которые были призваны добровольно на службу в рядах Красной Армии еще до войны , и отслужили эти ребята вплоть до 1946 года ) Вот так пропагандист и врун " торбэ" пустая только с навозом .
даже если допустить, что всё что ты в своих комментариях якобы разоблачил во лжи имеет основание быть, то это не означает что твои комментарии перестают быть провокационными, ты опошлил как героев-участников ВОВ, так и имя сказочного молдавского героя, которым решил прикрыться, ибо если твои замечания имеют основания и быть, то они не столь существенны по сравнению с их подвигом, которые они совершили, чтобы их имя не помянуть в столь памятный день, ты желал бы чтобы население о них поскорее забыло, ведь кроме пошлых твоих комментарий, ты не вспомнил ни одного ветерана войны, который заслуживал бы твоего внимания, якобы правдолюбца, ибо тебе они чужды. В связи с этим задумайся, а достоин ли ты являться гражданином Молдовы, если таковым являешься, ибо молдавские граждане в основном таковыми не являются, каким ты себя выставляешь.
Кто вас уполномочил писать ложь о Великой Отечественной войне? Назовите фамилии! Уж точно не те солдаты, настоящие герои, которые погибли в мясорубке под Ржевом, кто погиб на Невском пятачке, чьи трупы штабелями лежали под Керчью, кто попал в окружение под Уманью, затем под Киевом, затем под Харьковом. Вы, гниды своей ложью порочите память этих людей, а также тех, кто погибал под Сталинградом,на Курской дуге, но переломил ход войны и водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Этим солдатам не нужна ваша ложь, им нужна святая правда
В боях под Москвой отличились... (ЛОЖЬ - Д.Калараш отличился в боях на Кавказе)... уроженец Атак ( ЛОЖЬ- уроженец Киева, русский по национальности), командир авиаполка (ЛОЖЬ - штурман 236 ИАД 5 -й ВА) Д. Кэлэраш (ЛОЖЬ - Д.Калараш),
В боях под Москвой отличились генерал Н. Лебеденко из с. Новые Кирганы Кагульского р-на (ЛОЖЬ- Лебеденко родился 28 мая 1899 года в селе Чайковка, ныне село Краснополь, Врадиевский район, Николаевская область, Украина. По национальности -украинец. Вскоре вместе с семьей переехал в село Новые Кирганы (ныне село Лебеденко, Кагульский район, Молдавия), уроженец Атак, командир авиаполка Д. Кэлэраш, тираспольчане П. Щербинко и С. Полецкий.
За подвиги при форсировании Днепра героями Советского Союза стали уроженцы Молдовы русский М. Павлоцкий (ЛОЖЬ-Михаил Павлоцкий родился в Тирасполе в еврейской семье, там же окончил среднюю школу № 6. Родители — Аркадий Лейбович и Сура Павлоцкие -Википедия). молдаванин И. Коваль ЛОЖЬ- Иван Несторович Коваль- украинец. Это можно узнать из наградного листа на звание Героя Советского Союза), украинец П. Щербинко. Получил это звание и уроженец с. Бардар р-на Хынчешть Михаил Плугарёв, начавший войну рядовым, а закончив гвардии капитаном.
С какого перепугу Герой Советского Союза Солтыс приведен в статье с именем Ион? Солтыс по национальности - украинец, а у украинцев нет имени Ион, а только Иван. Иван Сидорович Солтыс- так будет правильно.
Полковник Мындру- командир 16 бронедивизии не существовал. Но был полковник Михаил Иванович Мындро- командир 16 танковой дивизии, которая в жестоких боях начального периода войны прекратила своё существование 20.08.41 года. "Отдельным частям корпуса все же удалось вырваться из котла. Генерал Ю.В. Новосельский с группой бойцов перешел линию фронта в районе Днепропетровска. Благополучно вышлили из окружения бригадный комиссар С.П. Семенов, заместитель командира генерал-майор А.Г. Поликарпов. В селе Легезино была разгромлена 16-я танковая дивизия, погиб командир дивизии полковник Мындро, отправившись в разведку на единственном уцелевшем танке. Попал в плен и был расстрелян комиссар дивизии Руденко. Выйти смогли только тылы дивизии. К утру 10 августа они сосредоточились в лесу у села Булаховки Павлоградского района. 20 августа 1941 года дивизия расформирована".
Уточнение:Полковник Мындро М. И. — 16 тд, попал в плен 1 августа 1941 г. в окружении под Уманью. Расстрелян немцами в с. Павловка.
Мындро Михаил Иванович С 24.01.36 г. - м-р, с 5.03.40 г. - п-к. Родился 8.09.1900 г. в с.Вышкауцы Оргеевского уезда Бессарабской губ. (молдаванин). В РККА с 6.03.19 г. - начальник команды пеших разведчиков 413-го стрелкового полка. С 15.05.21 г. командир взвода 138-го стрелкового полка. С 1.08.21 г. помкомроты учебно-кадрового полка 3-й кавдивизии. С 20.03.22 г. командир роты ЧОН Крымской республики. С 1.08.22 г. слушатель курсов "Выстрел". С 1.08.23 г. начальник полковой школы 143-го стрелкового полка. С 1.10.28 г. слушатель ВАФ. С 1.05.31 г. начальник штаба 6-го механизированного полка 6-й кавдивизии. С 2.07.33 г. помощник начальника 3-го сектора учебного отдела ВАМиМ. С 28.07.35 г. в распоряжении Разведывательного управления. С 10.01.37 г. в распоряжении УНС РККА. С 27.03.39 г. младший преподаватель кафедры тактики в Военной академии механизации РККА. С июня 1940 г. командир 16-й танковой дивизии. Расстрелян немецко-фашистскими карателями 7 августе 1941 г. в с. Легедзино.
В конце июля 1941 года Отдельная Коломыйская пограничная комендатура, отступая с боями на восток, прикрывала отход штабных частей командования Уманской армейской группировки. В селе Легедзино находились штабы 8-го стрелкового корпуса генерал-майора Михаила Снегова и 16-й танковой дивизии. Штаб 8-го стрелкового корпуса прикрывали три роты особой Коломыйской погранзаставы, которыми командовал майор Филиппов. Пограничная комендатура была усилена школой служебного собаководства в составе 25 кинологов и 150 служебных собак, которые принадлежали пограничному отряду Коломыйской комендатуры и Львовской пограншколе служебного собаководства. 30 июля 1941 года бригада «Лейбштандарт Адольф Гитлер» атаковала село Легедзино. Атаку отражали 500 пограничников. Во время этого боя пограничный отряд уничтожил много живой силы противника и 17 танков. Но силы оказались неравными, закончились боеприпасы. Последним резервом обороняющихся был кинологический отряд со 150 служебными собаками. Когда на поле боя осталось несколько живых пограничников, на врага выпустили 150 служебных овчарок, после чего немецкое наступление было остановлено на этом участке фронта почти на два дня. В этом бою погибли все пограничники. Уцелевшие собаки были расстреляны после сражения немецкими солдатами. Местные жители захоронили погибших пограничников и их собак в братской могиле на месте боя. В 1955 году останки пограничников и собак были перезахоронены возле сельской школы, где сегодня находится братская могила. На окраине села возле трассы Золотоноша — Умань, где произошёл этот бой, 9 мая 2003 года был открыт памятник героям-пограничникам и их служебным собакам. Памятник был возведён на средства участников Великой Отечественной войны из Звенигородки и нескольких сёл Тальновского района.
Александр Иванович Маринеско по национальности -украинец, так он сам определял свою национальность, хотя его отец был по национальности румын. Это легко проверить по наградным документам, где у него в графе " национальность" значится украинец, а никакой не молдаванин или румын. Пропагандоны типа В.Доронина "забыли" спросить об его национальности самого Маринеско.
"Ион Турбинкэ", что тебя так "накрыло"? Спокойнее. С Днём Победы Советского Союза над фашистской Германией! Ура! И вечная слава и благодарность молдавским воинам, независимо от национальностей, воевавшим против Гитлера и его армий, и тем, кто погиб за светлое будущее и нашу настоящую жизнь!