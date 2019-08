Organizația Mondială a Aviației Civile trebuie să aibă o sucursală în Moldova - opinie

În Republica Moldova trebuie să fie deschisă o sucursală a Organizației Mondiale a Aviației Civile Internaționale (ICAO). Astfel, statul ar putea prelua experiența altor țări care au avansat în domeniul aviației civile.

Acest fapt ar permite aplicarea masivă a noilor tehnologii în aviație, atragerea numeroaselor organizații globale de profil aviatic în Republica Moldova. De această părere este Alexei Rogov, observator național la Comisia de navigație aeriana din cadrul ICAO, care este și președintele Asociației obștești „Global Aviation Forum”, notează ipn.md. Alexei Rogov a declarat că activează în domeniul aviației civile din anii 1990, atunci cînd a participat la crearea sistemului aviatic național. Apoi a muncit în cadrul unei companii aeriene private, iar în 2000 a plecat în Canada. În ultimii ani este observator național din partea Republicii Moldova la Comisia de navigație aeriană din cadrul ICAO, care își are oficiul central la Montreal, Canada. Funcția de bază al ICAO este crearea bazei legislative globale în domeniul aviației civile. De asemenea, organizația asistență statelor care își doresc să implementeze proiecte de modernizare a domeniul aviatic.Republica Moldova a devenit membru al acestei organizației în 1992, avînd dreptul de vot, fiind una dintre cele 193 de state care activează în cadrul ICAO. „Am putea fi inițiatorii atragerii uneia dintre sucursalele acestei organizații mondiale în Republica Moldova. Acest fapt ar avea un impact deosebit în progresul imens al aviației civile și al întregii economii naționale”, a notat președintele „Global Aviation Forum”.Potrivit lui, la inițiativa țărilor, pînă acum au fost organizate numeroase sucursale regionale. „ICAO are în Montreal un program care cuprinde mai bine 147 de cursuri pe diferite domenii. Și odată cu deschiderea unei sucursale, a unui oficiu în Republica Moldova am putea avea un proiect pilot – un centru de pregătire pentru toată Europa de Est, aici la noi”, explică Alexei Rogov.De asemenea, liderul asociației consideră că în Republica Moldova ar putea fi creat un hub aviatic, bazat pe ultimele tehnologii globale în domeniul aviației civile internaționale. Pe lîngă dezvoltarea aspectului educațional în domeniul aviației civile, crearea hub-ului ar contribui la crearea locurilor de muncă, precum și vor permite integrarea industriei aeronautice naționale în mecanismul global al proceselor și progreselor aviatice regionale și globale.Observatorul național în cadrul ICAO a mai spus că a expediat demersurile necesare cu privire la propunerile sale structurile de stat responsabile, inclusiv la nivelul conducerii țării.