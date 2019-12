Opinii: Sistemul centralizat de încălzire are avantaje la capitolul costuri

Încălzirea centralizată autonomă pe care o promovează Termoelectrica SA are toate beneficiile încălzirii individuale, dar este mai eficientă din punct de vedere economic. Distribuția energiei termice pe orizontală poate genera o reducere de cost de 30%.

Opiniile au fost exprimate de către participanții la conferința internațională „Importanța CET-urilor pentru securitatea energetică și eficiența încălzirii centralizate. Provocări și Soluții”, organizată astăzi și mîine la Chișinău, transmite NOI.md cu referire la ipn.md.



Potrivit lui Veaceslav Eni, directorul general al Termoelectrica, încălzirea centralizată autonomă înseamnă instalarea unui punct termic în blocul locativ, unde fiecare consumator este conectat direct la rețelele întreprinderii și consumă cît dorește. Este instalat și un contor care înregistrează consumul, iar ca rezultat se obține o reducere de cost de cel puțin 30%. „Noi am reușit să reanimăm sistemul centralizat de încălzire din municipiul Chișinău, însă fără o generare continuă a acestui serviciu în regim de cogenerare, viața și activitatea lui va fi pasivă”, a spus Veaceslav Ene.



Directorul Termoelectrica precizează că procesul de cogenerare constă în producerea concomitentă, cu aceeași instalație, a energiei termice și electrice, iar ca beneficiile încălzirii centralizate autonome să fie și mai mari, întreprinderea urmărește aducerea pe piață a unor sisteme de tip nou, cu o eficiență dublă, pentru a asigura consumatorii din municipiul Chișinău cu servicii de calitate, de o înaltă performanță și la un preț competitiv.



Vasile Munteniţă, președintele Asociației Profesionale „COGEN” din Romînia, a menționat că pentru un oraș cum este Chișinăul, dacă ar renunța la alimentarea centralizată cu energie termică, ar însemna un consum de gaze de trei ori mai mare. În opinia sa, cel mai ieftin combustibil este acela pe care îl economisești, iar acest lucru îl permite doar sistemul centralizat autonom de încălzire. „Este un obiectiv de strategie și de siguranță a Moldovei ca acest consum de gaze naturale să fie cît mai mic. Cogenerarea asta face”, a spus Vasile Munteniţă.



Expertul în energetică Victor Parlicov susține că sistemul centralizat de încălzire are avantaje la capitolul costuri de generare, care sînt mai mici. Potrivit expertului, structura veche a sistemului centralizat de încălzire, cu repartizarea căldurii pe verticală, nu permite o repartizare uniformă a energiei termice în bloc, deoarece mulți își instalează secții suplimentare la calorifere, alții își măresc suprafața încălzită. „Singura soluție care poate remedia această problemă este trecerea la un sistem de repartizare a căldurii în cadrul blocului de pe verticală pe orizontală, unde fiecare apartament are contorul său și poate să-și regleze consumul după necesitate”, a spus Victor Parlicov.



Peste 100 de invitați, specialiștii în energetică din țară și de peste hotare, participă în perioada 12-13 decembrie la conferința internațională organizată de către Termoelectrica SA. Conferința este la a trei-a ediție și are drept scop crearea unei platforme de comunicare, dezbatere și interacțiune cu privire la identificarea oportunităților de modernizare și dezvoltare a sistemului energetic național și asigurarea cetățenilor cu servicii energetice calitative.