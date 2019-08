Opinie: Trebuie să aflăm ce interese au mai avut în Moldova cei din familia Rothschild

Autoritățile moldovenești și Procuratura Generală ar trebui să afle ce alte obiecte din țara noastră au prezentat interes pentru familia Rothschild, pe lîngă Aeroportul Internațional Chișinău, pentru a preveni pierderea lor pentru stat.

Această opinie a fost exprimată de cunoscuta prezentatoare TV Elena Leviţkaia-Pahomova, în cadrul emisiunii „Important” de la postul de televiziune TVC21, comentînd tranzacţionarea a 95% din acţiunile Avia Invest, concesionarul Aeroportului Internațional Chișinău, către compania de investiții NR Investments Ltd, deținută de Nathaniel Rothschild, transmite Noi.md.Jurnalista a menționat că familia Rothschild respectă mult mai mult legea decît restul și cu ei anume se poate vorbi o limba umană, cea a Legii.„De ce toate acestea s-au întîmplat îmi este greu de spus și greu de judecat. Mai mult, cred că această familie nu face concluzii pripite și achiziții pripite. După cum am înțeles, nu este primul an de cînd această familie trage cu ochiul spre republica noastră, iar aeroportul este departe de a fi primul obiect pe care vor să-l obțină. În locul procurorului nostru, a deputaţilor şi a Guvernului, aș face o solicitare pentru a afla ce alte interese ar mai avea cei din familia Rothschild și ce altceva ne-a mai scăpat din mîini sau ne va scăpa în viitorul apropiat”, a spus Elena Leviţkaia-Pahomova.El a menționat că, în același timp, poziția domnului Şor este pur și simplu dincolo limite, iar autoritățile nu pot face nimic.„Există un astfel de cuvînt „naționalizare”. Este foarte dur, poate fi nedemocratic. Dar într-o țară în care toate structurile internaționale au sprijinit procesele care au avut loc în iunie, cred că nimeni nu s-ar fi opus la acest aspect. Dar pentru asta, scuze, avem nevoie de ouă. Și cu ouăle stăm chiar prost de tot. Sub marcă moldovenească se vînd deja şi de cele ucrainene", a spus Elena Leviţkaia-Pahomova cu ironie.