Opinie: Moldova are nevoie de o ideologie a dragostei pentru ecologie și o cultură de sortare a deșeurilor

Pînă la arderea deșeurilor autoritățile și cetățenii Republicii Moldova ar trebui să construiască, în primul rînd, un sistem întreg, o ideologie a dragostei pentru ecologie, de instruire în domeniul sortării corecte a deșeurilor încă din grădiniță.

Opinia a fost exprimată de către consilierul municipal din partea Partidului Socialiștilor Alexandr Odințov, comentînd adoptarea în Parlament a amendamentelor la Legea privind deșeurile care permite arderea gunoiului, a deșeurilor menajere solide, relatează Noi.md.„Pe de o parte – arderea deșeurilor este folosită în mai multe țări și permite micșorarea volumului de deșeuri care ar trebui îngropat pînă la 20-10 la sută (80 la sută sunt arse, contribuind la producerea energiei termice și electrice). Pe de altă parte, fără un sistem de control, fără încurajarea reducerii volumului total al deșeurilor menajere solide, fără formarea unei culturi de sortare a deșeurilor la populație, fără un sistem de sortare profundă și prelucrare a deșeurilor, un sistem de control strict asupra calității aerului și emisiilor la fabrica de ardere… legea adoptată constituie o profanare a valorificării deșeurilor și dăunează mediului”, a scris el pe pagina sa de pe rețeaua de socializare.Alexandr Odințov a menționat că Chișinăul pînă în prezent nu știe nici să sorteze deșeurile. Orașul are buldozere vechi pe poligonul de la Țînțăreni și nu are tehnică specială – un compactor pentru deșeuri.„În plus la problema construcției nefinalizate a stației de epurare la gunoiștea de la Țînțăreni noi nu am închis problema privind gunoiștea de la Purcel (str. Uzinelor) unde, în opinia mea, este o catastrofă ecologică și pentru care fostul primar liberal, împreună cu unii demnitari de la Ministerul Mediului, ar trebui să fie închiși”, a specificat consilierul municipal din partea Partidului Socialiștilor.„De aceea PÎNĂ la arderea deșeurilor noi și, în primul rînd, Guvernul Moldovei, trebuie să construim un sistem întreg, o ideologie a dragostei pentru ecologie, de instruire în domeniul sortării corecte a deșeurilor încă din grădiniță…”, a scris el.Alexandr Odințov a reamintit că reprezentanții fracțiunii PSRM au solicitat Consiliului Municipal Chișinău un șir de proiecte de hotărîri care deja au fost avizate pozitiv de către Comisia pentru gospodăria locativ-comunală, transport și ecologie, prin care se solicită elaborarea și înaintarea spre examinare Consiliului a caietului de sarcini pentru următoarele proiecte: reciclarea anvelopelor auto folosite în pardoseli pentru terenuri de sport și de joacă; prelucrarea sticlelor de plastic folosite și producerea din materialul obținut a diverselor obiecte cu destinație urbană: ghiveciuri, trotuare, bordure; garduri; crearea unei stații de sortare în baza unei întreprinderi municipale; instruirea copiilor, începînd cu grădiniță și școală, cultura de sortare a deșeurilor.„Totul se propune să se facă în baza întreprinderilor municipale. Sper la implementarea cu succes a acestor programe de către viitoarea componență a Consiliului!”, a specificat el.