Opinie: La evaluarea perioadei staliniste, nu trebuie să uităm nici de evenimentele sale teribile, nici de marile sale realizări

Această opinie a fost exprimată de liderul mișcării naționale " Voievod ", Nicolae Pascaru în postarea sa "Iurii Dudi și" Revolta din Kolîma": Un punct de vedere din Moldova" publicat pe blogs.noi.md.El a menționat că nu este de acord cu cei care critică filmul informativ analitic "Kolîma - baștina fricii noastre" despre represiunile din perioada stalinistă, relizat de vestitul jurnalist rus Iurii Dudi."În opinia mea, nu au dreptate cei care, făcînd referire la tinerețea autorului, spun că el nu este omul potrivit pentru a atinge astfel de subiecte. Iurii Dudi, dimpotrivă, abordează materialul în detaliu cu o pretenție la obiectivitate. El nu își propune să discrediteze epoca în care trăiau bunicii noștri. El dezvăluie acea fațetă teribilă a perioadei staliniste, despre care majoritatea dintre noi o cunoaștem, dar nu avem o prezentare sistematică a datelor", a scris Nicolae Pasacaru.El a subliniat faptul că Iurii Dudi posedă toate calitățile necesare pentru a reformula gîndirea societății și a o concentra asupra regîndirii trecutului, nu pentru a învinuir sau a urî propria istorie, ci pentru a extrage o experiență tristă și, în același timp, folositoare pentru viitor."Personal, am tendința de a fi de acord cu o astfel de afirmație, măcar pentru faptul că Dudi face un produs jurnalistic complet nou, în care viziunea personală a anumitor fenomene este strîns legată de evoluția generală a evenimentelor. Poate că acesta este unul dintre modalitățile moderne de a ne provoca să ne gîndim serios la sensul vieții și să înțelegem ce, de fapt, trebuie să transmitem generațiilor viitoare", a subliniat liderul mișcării naționale ”Voievod”.El a reamintit că regizorul din Moldova, Viorel Mardare, care ne-a părăsit prematur cu aproape trei luni în urmă, a publicat un articol intitulat "Așa erau timpurile". Acest text a fost dedicat uneia dintre cele mai controversate și mai dificile pagini din istoria poporului moldovenesc - cînd mulți încă nu-și dădeau seama de întreaga inumanitate a timpului în care trăiau, iar renumitul refren al amintirilor despre trecutul îngrozitor era fraza ”Așa erau timpurile"."Locuitorii Moldovei, ca și compatrioții săi din marea țară unită de altădată, URSS, au fost sub controlul puterii. Ținem bine minte deportările din 1941, 1949 și 1951. Această neneorocire ne unește pe noi, moldoveni, cu alte popoare ale Uniunii Sovietice. Așa precum unește aceste popoare Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei, realizările comune în industrie și agricultură, "povara întîietății" în spațiu... durerea pierderii fiilor și fraților în Afganistan.Regimul crud al perioadei staliniste a lăsat în sufletele noastre o amprentă enormă. Am fost cu toții măcinați de perioada grea din anii '40 și de controversații ani '50. Uniunea Sovietică a fost reînviată de acest sacrificiu multimilionar, iar acest subiect a fost folosit mult timp de partenerii occidentali în calitate de provocări informaționale. Cît fac numai fotografiile false din presă și chiar din cărțile de istorie!", a remarcat Nicolae Pascaru."Cred că sarcina noastră este să nu trecem dintr-o extremă în alta, să ne amintim de viețile nevinovate distruse, dar și de marile realizări ale trecutului nostru comun. Să nu uităm că după Stalin țara a devenit complet diferită. Gîndiți-vă că la numai 16 ani după victoria asupra nazismului, după ce URSS se afla în ruine, anume poporul sovietic a zburat pentru prima oară în spațiu! Dezvoltarea sistemului de asistență medicală numai pe parcursul acestor ani a atins culmi incredibile. Să nu vorbim despre industrie...", a subliniat el.Potrivit lui, fiecare dintre aceste subiecte este atît de voluminos, încît nu poate încăpea în nici un film. De aceea trebuie să abordăm aceste zone separat. Ceea ce și face Iurii Dudi în cazul temei GULAG-ului și Kolîma. El abordează cu atenție această întrebare, urmărind fenomenul fricii colective. Autorul, prin prisma unei povestiri despre lagărele pentru prizonieri din URSS, încearcă să înțeleagă natura acestei frici."Filmul lui Iurii Dudi este un fel de terapie, un mesaj adresat noii generații, cu un apel de a aprecia ceea ce au, ținînd cont de ceea de ce au fost lipsiți strămoșii lor. Iar unii vor citi printre rînduri: multe din ceea ce s-a întîmplat în perioada Uniunii Sovietice este plata pentru prăbușirea neînfrînată, sîngeroasă a Imperiului Rus și distrugerea fizică a întregii familii regale. Este acel purgatorul prin care popoarele noastre nu au trecut încă", a scris liderul mișcării naționale ”Voievod”.