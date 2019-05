Opinie: Cazul Tranga "presează" starea de spirit a afacerilor moldovenești

Proprietarul celui mai mare lanț de restaurante din Moldova, Andrei Tranga, ar trebui să ocupe o funcție importantă în guvern, dar nu să stea în închisoare.

Această opinie a fost exprimată pentru Noi.md de către liderul Mișcării Naționale ”Voievod”, Nicolae Pascaru, menționînd că, probabil, procurorii dramatizează prea mult această situație.Nicolae Pascaru consideră că încercarea procuraturii de a-l "lega" pe Andrei Tranga de Grigore Caramalac a fost de la bun început fără succes, deoarece Caramalac în Rusia nu este un criminal și se ocupă de afaceri legale."Și în general, nu este clar la ce ar putea influența relația lui Andrei Tranga cu el, chiar dacă ar exista? În general, nimeni nu interzice nimănui să se cunoască, să se întîlnească, să vorbească și să discute", a spus liderul Mișcării Naționale ”Voievod”.În opinia sa, ar putea fi vorba nu despre o infracțiune penală care îi este încriminată lui Andrei Tranga, ci despre o antipatie personală în rîndul oamenilor de afaceri, iar procurorii ar trebui să ia în considerare și acest fapt."Andrei Tranga este un manager și un organizator foarte bun, care a eclipsat McDonald's-ul și multe alte fast-food-uri. El hrănește națiunea cu produse ecologice, promovează bucătăria națională. Tranga a oferit țării mii de locuri de muncă, așa că dosarul împotriva sa ar trebui investigat foarte atent, deoarece el pur și simplu "presează" starea de spirit a afacerilor moldovenești, care chiar și așa nu se grăbește să investească în economie ", a spus Nicolae Pascaru. Și de ce ar trebui arestat? El, ce, va fugi dacă va fi eliberat sub interdicția de a părăsi țara și, astfel, își va pune capăt viitorului?El a reamintit că tînărul om de afaceri Andrei Tranga a început totul de la zero, este un entuziast care și-a întemeiat propria afacere și acesta este un exemplu pozitiv pentru Moldova. Faptul că lanțul său de restaurante se bucură de un mare succes într-o țară vecină și se descurcă bine cu concurența, ne spune despre multe lucruri."Trebuie să-l aducem pe Tranga în guvern în calitate de vre-un ministru. Exemplul său vorbește de la sine, el cunoaște secretul creării unei afaceri de succes", și-a explicat punctul de vedere Pascaru.Potrivit lui, în condițiile actuale, țara are nevoie de noi reforme, trebuie de găsit noi lideri, manageri și antreprenori de succes.Andrei Tranga, proprietarul celui mai mare lanț de restaurante din Moldova, "LaPlăcinte" și "Andy's Pizza", a fost reținut de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale pe 26 aprilie.