Opinie: Ar fi mai bine dacă PSRM și ACUM nu ar semna noul acord Societate 23 august 2019, 12:30

Partidul Socialiștilor din Moldova și blocul politic ACUM ar fi mai bine să nu semneze noul acord de cooperare pe termen lung, ci să direcționeze mai multe eforturi asupra muncii, ca să obțină rezultatele așteptate de societate.

Opinia a fost exprimată de vestiții jurnaliști Elena Levițcaia-Pahomova și Dorin Scobioală în cadrul emisiunii „Glavnoe” de pe postul de televiziune TVC 21, relatează Noi.md.

Comentînd perspectivele semnării acestui document, Dorin Scobioală a menționat că, în opinia lui, ar fi mai rezonabil ca părțile să nu semneze acest acord pe termen lung. „Ei ar trebui să încerce să reziste pe actualele poziții încă un an, un an și jumătate, iar apoi să declare alegerile anticipate, deoarece semnarea acordului pe termen lung în situația de față va fi o decepție atît pentru susținătorii unei părți, cît și pentru adepții alteia”, a spus el.

„Va fi o irosire inutilă a hîrtiei, timpului și puterilor. Ei trebuie doar să muncească. Singurul lucru care ar putea salva acest tandem este munca reală și măcar ceva rezultate. În ajunul zilei de 1 septembrie trebuie să se vorbească despre procesul de învățătură, curriculum, finanțare, dar nu să se vorbească în gol. Tot ce noi am cerut – să ni se ofere condiții normale de trai, pentru ca oamenii să nu plece de aici”, a specificat la rîndul său Elena Levițcaia-Pahomova.