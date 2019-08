Stogu: Luncașu stătea în spatele schemelor de spălare a banilor

Eudochim Stogu a fost inspector fiscal, angajat al fostului CCCEC (actualmente CNA), șef al Penitenciarului nr.4 din Cricova, apoi șef al Penitenciarului pentru femei din Rusca.

A fost reținut la începutul lunii februarie 2014, de procurorii Anticorupție, fiind învinuit că în complicitate cu un om de afaceri și un inspector fiscal, ar fi estorcat şi primit de la un agent economic mită de 135 de mii de dolari şi 100 de mii de lei. În martie 2014, Stogu a fost plasat în arest la domiciliu, dar a evadat. A fost reținut peste patru luni lângă un restaurant din sectorul Ciocana. A stat câteva luni în Penitenciarul nr.13 din Chișinău , apoi a fost eliberat sub control judiciar. Dosarul a fost transmis în judecată și în prezent se află în gestiunea Judecătoriei Chișinău. În 2018, Stogu a părăsit Republica Moldova. Anterior a părăsit țara și presupusul său complice, businessmanul Leonid Coca. Celălalt complice, Vasile Popușoi, se află în țară și continuă să ocupe poziție de șef în cadrul Fiscului.Eudochim Stogu susține că lucrurile au fost altfel și că el, de fapt, a fost o verigă într-o rețea de spălare de bani. Fostul inspector fiscal susține că au fost două rețele de spălare a banilor, gestionate de PLDM și PDM, iar dosarul penal intentat pe numele său reprezintă începutul unei scheme, puse la cale de cei din anturajul lui Plahotniuc pentru lichidarea schemei PLDM-lui și scoaterea din politică a lui Vlad Filat.Eudochim Stogu a făcut dezvăluiri, într-un interviu oferit prin Skype, în exclusivitate pentru portalul Anticoruptie.md, despre cum funcționau cele două rețele de spălare a banilor, persoanele implicate și cum ajungeau banii la PLDM și PDM.Anticoruptie.md: Dl Stogu, în 2014 ați fost reținut sub acuzația de trafic de influență. Cum comentați acuzațiile aduse atunci și, la cinci ani de la reținere, care este soarta acestui dosar?Eudochim Stogu: În vara anului 2013 îmi căutam un serviciu. Cu ajutorul unor cunoscuți, am fost invitat de Mihail Formuzal, bașkanul de atunci al autonomiei găgăuze și m-a întrebat dacă vreau să lucrez șef al Fiscului din Găgăuzia . Formuzal s-a adresat la Ion Prisăcaru, șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat ca să-mi semneze CV-ul. Prisăcaru a refuzat. A doua zi, businessmanul Leonid Coca, care îmi era cunoscut, s-a apropiat de mine și m-a întrebat dacă vreau să mă angajez la serviciu, apoi mi-a propus să meargă el la Prisăcaru, ca să-mi rezolve întrebarea. Chiar a doua zi am fost sunat de Prisăcaru și am fost invitat la el în birou. Am stat de vorbă vreo 20 de minute și mi-a zis că acceptă ca eu să vin în funcția de șef al Fiscului din Găgăuzia. Dar mai întâi trebuia de eliberat locul, iar demisia trebuia acceptată de Adunarea Populară a Găgăuziei . Prisăcaru mi-a zis că, până la convocarea Adunării Populare, trebuie să-i ajut cu ceva pe oamenii care au pus cuvânt pentru mine.Am ieșit afară, m-am întâlnit cu Leonid Coca și l-am întrebat cu ce să-l ajut. Mi-a spus că el are indicație de la conducerea PLDM să strângă bani de la agenții economici pentru partid. Mi-a zis că este vorba despre mai mulți oameni ai Fiscului, Procuraturii, CNA și MAI care trebuie să se ocupe cu spălarea banilor pentru partid. Gruparea se împărțea în alte două grupuri. Primul, din care făcea parte Procuratura și CNA, era al PDM și era condus de Constantin Botnari. Cel de-al doilea grup, al PLDM, din care făceau parte reprezentanți ai Fiscului și ai Ministerului de Interne, era condus de Leonid Coca, pe atunci președintele Asociației producătorilor și exportatorilor de produse vegetale, MoldRosProdExpo. Totodată, erau și două grupări de agenți economici, care constituiau infrastructura de spălare de bani. Este vorba de Arcadie Topalo și Andrei Munteanu pe de o parte, și Sălcăuțan Gheorghe de la Drochia , pe de altă parte.Funcția Inspectoratului Fiscal era să elibereze facturi fiscale pentru firmele prin care se spălau banii și să nu efectueze controale. Ministrul de Interne era obligat să nu documenteze persoanele date, CNA trebuia să nu blocheze conturile și procurorii să nu intenteze dosare penale. Eu l-am întrebat pe Coca care va fi rolul meu și el mi-a zis ca să stau între aceste două grupări ca să nu se trădeze una pe alta, pentru că am lucrat în Inspectoratul Fiscal și cunosc economie. Astfel, în iulie 2013 am fost implicat în această spălătorie de bani. S-a lucrat așa până în februarie 2014. Erau cinci-șase firme prin care se spălau banii. Aceste firme ajungeau să spele și câte 200 de milioane de lei într-o lună. Doar în jumătate de an s-au spălat în jur de 3 miliarde de lei. Din aceste 3 miliarde, 10 procente erau redrecționate ca mită în felul următor: 1 % mergea la CNA, Fiscul primea 1,8 %, Ministerul de Interne - 0.6, iar Procuratura – 1%. Restul erau redirecționate la cele două partide. Din Inspectoratul Fiscal erau responsabili pe aceste spălătorii, Alexandru Parfinschi, șeful Inspectoratului Fiscal din sectorul Centru, Igor Mocaleț, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Albina Iscova, șefa Inspectoratului Fiscal din sectorul Buiucani, Vasile Popușoi de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, care este inculpat în același dosar cu mine, Procopie Duca, șef-adjunct al IFPS, și Ion Prisăcaru de la care veneau toate indicațiile.De ce am fost reținut? La un moment dat, lui Constantin Botnari i s-a părut că prea mult se duce la PLDM și a decis să preia toată „afacerea”. Astfel, cu ajutorul oamenilor de la instituțiile controlate de PDM, am fost arestați eu, Leonid Coca și Vasile Popușoi. Ceilalți au rămas să lucreze în schemă mai departe. Această schema a lucrat în continuare cel puțin încă vreo trei ani. Deja doar pentru PDM.Eu am fost intermediarul dintre gruparea PLDM și gruparea PDM. Acei care m-au implicat, au insistat ca banii să fie duși personal de mine. Eu i-am dus în fiecare lună lui Alexandru Parfinschi câte 18-20 de mii de dolari, lui Albina Iscova 23-25 de mii de dolari, lui Procopie Duca, tot 23-25 de mii de dolari pe lună. Prisăcaru lua de la Leonid Coca 30-33 de mii de dolari pe lună.Anticoruptie.md: D-voastră recunoașteți că ați avut funcția de curier în această schemă. Cum funcționa schema și ce procent ați avut în calitate de curier?E.S.: Nu am fost remunerat deloc în calitate de curier. Făceam acest lucru pentru a obține funcția de șef al Inspectoratului Fiscal din Găgăuzia. Pentru ce erau remunerate persoanele de la Fisc, cărora le duceam lunar valizele cu bani? Erau firme fantomă prin care erau spălați banii. Fiscul trebuia să controleze aceste firme. Controalele erau efectuate doar pe hârtie. Inspectorul fiscal nu ieșea la fața locului. Șeful Inspectoratului de sector pur și simplu semna actul de verificare și cu aceasta se termina totul, iar facturile fiscale se eliberau ori de câte ori era nevoie - 500, 1000, 1500, cât se cerea, atât se elibera. Iată pentru ce primeau bani cei de la Fisc.Anticoruptie.md: Totuși, cum funcționa această schema ca banii să ajungă la partid, la politicieni și în buzunarele unor funcționari de rang înalt? Care dintre funcționarii de rang înalt, în afară de cei enumerați mai sus, mai erau implicați în această schemă?E.S.: Cu politicieni nu am avut direct legătură. Nu am avut legătură directă nici cu Vlad Filat. Eu cunoșteam doar câțiva intermediari din aceste două grupări. Indicațiile veneau de la Ion Prisăcaru. În spălătorie erau implicați agenți economici mari, specializați în importuri, cum ar fi, de exemplu, materialele de construcție. Toți știu că o bună parte din mărfurile lor sunt aduse prin contrabandă. Banii care erau spălați proveneau din contrabandă. Dar pentru aceste mărfuri de contrabandă erau necesare acte de proveniență. Aceste documente erau asigurtate de Inspectoratul Fiscal. Pentru firmele - spălătorii se eliberau facturi de la Fisc pentru mărfurile de contrabandă. Pentru serviciile de spălare se reținea 10 la sută din suma spălată.Anticoruptie.md: Cine sunt persoanele din Procuratură, Ministerul de Interne și CNA care protejau spălătoria?E.S.: Eu eram curier doar pentru cei din Inspectoratul Fiscal. Cunosc că din partea CNA spălătoria era supravegheată de Vasile Șarco, șeful Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Știu că lui Șarco îi erau transmise în jur de 50 de mii de dolari pe lună. La Procuratură ducea banii Andrei Munteanu. Acolo responsabil pentru buna funcționare a spălătoriei era Nicolae Chitoroagă. Nu pot să vă spun cine era de la Ministerul de Interne, nu cunosc.Anticoruptie.md: Cine sunt agenții economici care aduceau marfă prin contrabandă și spălau banii prin schema descrisă mai sus?E.S.: Firmele care se ocupă cu importul lemnului, a materialelor de construcție, electrocasnice și produse alimentare. Sunt foarte multe firme care aduc prin contrabandă. Dacă în declarațiile TVA ale acestor firme figurează cifra de 200 de milioane de lei, atunci au adus marfă prin contrabandă și au spălat banii.Anticoruptie.md: Cum a fost exclusă din schemă filiera PLDM? A fost lichidată odată cu reținerea lui Vlad Filat sau a început mai înainte?E.S.: S-a întâmplat mai înainte. Atunci când am fost reținuți noi, a fost scos din schema PLDM-ul, iar PDM a preluat controlul asupra întregii scheme.Anticoruptie.md: Cine din cadrul PDM mai era implicat în controlul asupra schemei?E.S.: Constantin Botnari era cel care controla totul. La început controla Procuratura și CNA, apoi au preluat controlul asupra MAI și a Fiscului. Până nu demult, când a fost preluată guvernarea, Constantin Botnari a ținut sub control toate acestea. Cât privește schema, la sigur că a funcționat cel puțin încă trei ani după 2014 cu implicarea persoanelor pe care le-am enumerate mai sus.Anticoruptie.md: Cine este autorul schemei descrise?E.S.: Autorul și primii care au implementat această schemă sunt cei de la PLDM. Toate activitățile economice sunt trecute prin Fisc. Fără Fisc nu se face absolut nimic. În toate schemele de evaziuni, contrabandă și spălări de bani este implicat și Fiscul. Deoarece Fiscul era controlat de PLDM, ei au elaborat și au implementat această schemă.Anticoruptie.md: Mi-ați declarat anterior că l-ați cunoscut personal pe Serghei Iaralov și că acesta era unul dintre creierii PDM. Cum l-ați cunoscut pe Iaralov? Avea și el vreun rol în schema despre care ne-ați povestit?E.S.: Pe Serghei Iaralov eu îl cunosc din 1991. Eu lucram la Inspectoratul fiscal din sectorul Botanica, iar el era un mic antreprenor. Avea o tigaie specială și producea foi pentru torte. Așa am făcut cunoștință și am devenit prieteni buni. În 1996, el a emigrat în SUA. El înainta în business și a vrut să vândă și benzină. În 1996, au fost vreo patru omoruri la comandă. Eu nu cunoșteam momentul, dar am auzit că Iaralov era implicat. Când a venit poliția la el la oficiu să-i facă percheziție, el m-a rugat să vin și să-l ajut. Mi-a zis să mă duc să le spun polițiștilor că nu poate să participle în acea zi, că este ocupat și să vină în altă zi. Aceasta i-a fost de ajuns lui Iaralov ca în aceeași zi să-și cumpere bilet și să zboare în Statele Unite. După aceasta am aflat că omorurile acestea din Chișinău au fost organizate de Iaralov. L-am văzut apoi în 2005, l-am întâlnit în centrul Chișinăului. Mi-a zis că a hotârât toate întrebările și că a revenit în țară cu ajutorul lui Iurie Luncașu. Dar a revenit în țară numai pentru scheme. Vă spun cu certitudine că Iaralov are o gândire foarte bună și îl duce capul la scheme foarte mari și a fost adus în țară pentru aceste lucruri. El mi-a povestit despre mai multe lucruri. Toată lumea vorbește despre Plahotniuc, dar de fapt în spatele lui erau Iaralov și Luncașu. Nu are Plahotniuc atâta minte cât au aceștia doi.Anticoruptie.md: Să înțeleg că toate afacerile lui Vlad Plahotniuc erau conduse din umbră de Luncașu și Iaralov, iar Plahotniuc era ca o păpușă condusă de ei?E.S.: Corect. Dar nu era chiar o păpușă. Era un fel de executor. Dar gândirea nu era a lui. Era a acestor doi. Nu gândea Plahotniuc aceste scheme. Plahotniuc era executorul schemelor și îi plăcea lucrul acesta. Când Plahotniuc vindea facturi fiscale și trafica prostituate, avea oficiu pe bd. Ștefan Cel Mare 73, acolo avea oficiu și Oleg Voronin și a făcut cunoștință cu el. Când Plahotniuc vindea facturi fiscale, Luncașu era deja milionar. Luncașu era fondatorul firmei GB care exporta vin în Rusia. Luncașu l-a învățat pe Plahotniuc să facă bani, nu Plahotniuc pe Luncașu.Anticoruptie.md: Să înțeleg că aceștia trei au format un grup criminal care a comis mai multe ilegalități. Luncașu era inițiatorul, Iaralov organizatorul, iar Plahotniuc executorul? Toate acele scheme cu firme din off-shoruri, televiziunile, hotelul Codru , nu au fost gândite de Plahotniuc?E.S.: Eu aș aborda întrebarea un pic altfel. Iaralov era cu gândirea, el elabora schemele, apoi le coordona cu Luncașu. Iar Luncașu deja i le dădea lui Plahotniuc. Anume pentru aceasta a fost adus Iaralov din SUA.Anticoruptie.md: Iurie Luncașu și Serghei Iaralov au influențat din culise politica moldovenească? Ce atribuție au avut ei la cele întâmplate în ultimii ani în politică, inclusiv la cumpărarea deputaților de PDM? A fost ideea lui Plahotniuc să se lanseze în politică sau acesta a fost influențat de Iaralov și Luncașu?E.S.: Iaralov apărea des alături de Plahotniuc, a fost văzut chiar și la negocierile pe care le-a avut Plahotniuc cu Igor Dodon privind posibila formare a unei alianțe de guvernare. Tot corect, autorul trebuie să fie alături de executor, ca acesta să nu încurce ceva. Categoric, în ultimii ani tot ce s-a întâmplat în politică a fost influențat de Iaralov și Luncașu. Ei au venit în politică ca să facă business. Pentru dânșii politica înseamnă afaceri. De aceea, prin intermediul PDM, au instaurat controlul peste toată țara. Organizatorii din umbra erau Iaralov și Luncașu.Anticoruptie.md: Ați încercat să dezvăluiți aceste scheme atunci când erați urmărit penal?E.S.: Pot să vă spun mai multe. Atunci la reținere, i-am propus procurorului pe caz, Vasile Moroșan, să fac declarațiile pe care vi le-am făcut cum. Procurorul nu a vrut să ia declarațiile mele. Dar am fost și amenințat. De Iaralov. În tot acest timp cât m-am aflat sub urmărire penală, am comunicat și m-am întâlnit deseori cu Iaralov și l-am întrebat de ce a procedat așa cu mine. El mi-a spus că așa trebuie, că totul se va rezolva, să nu spun nimic. Și acest dosar tot era tergiversat. Nici să mă angajez nu puteam. Când am văzut că se tergiversează, am mers la Iaralov și am întrebat ce vor de la mine. Le-am zis dacă trebuie să fiu condamnat, eu recunosc articolul trafic de influență, îmi dau patru-cinci ani cu suspendare, apoi eu ies la alți oameni și îmi rezolv problema. El a zis „bine”. Dar am aflat că vor să-mi schimbe măsura preventivă în arest, pentru că intenționam să vorbesc despre persoanele care au luat bani și lucrează mai departe. Am fost nevoit să plec de acasă. Cum să dezvălui? La CNA trebuia să mă duc să dezvălui? Sau la Procuratură?Anticoruptie.md: De ce n-ați încercat să faceți dezvăluiri în presă? Era și atunci jurnalism de investigație. Poate că nu așa de mulți, dar erau și jurnaliști independenți…E.S.: Am încercat. Dar am fost amenințat cu moartea dacă am să fac dezvăluiri. Dar eu aveam și familie acasă. După ce am vorbit cu Iaralov, timp de două săptămâni am fost urmărit de o mașină. Când am fost încarcerat a doua oară, în Penitenciarul nr.13, am fost plasat în aceeași celulă cu foști deținuți din Penitenciarul nr.4, unde am lucrat anterior ca șef. Vă dați seama la ce pericol am fost expus? Ce puteam să fac atunci? Nimic! Când eram în schemă, tot nu puteam să fac dezvăluiri, căci erau implicate Procuratura și CNA.Anticoruptie.md: Dosarul se mai află încă pe rol în instanță. Dvoastră ați părăsit țara. Leonid Coca, la fel, a părăsit țara. Pe Dumneavoastră cine v-a ajutat?E.S.: Nu m-a ajutat nimeni, după ce am scăpat din arest preventiv, am avut o discuție foarte dură cu Iaralov, care m-a prevenit să nu fac prostii căci voi fi din nou încarcerat. Am mers apoi iarăși la Iaralov, ca să vorbească cu procurorul. Atunci am înțeles că vor să mă bage din nou în închisoare și am părăsit țara. De fapt, mi-au creat toate premisele ca să mă determine să plec din țară.Anticoruptie.md: Iaralov, cel pe care l-ați ajutat să plece din țară atunci când era suspectat de comiterea mai multor omoruri, v-a trădat și a refuzat să vă întindă o mână de ajutor. Cum credeți, de ce a procedat așa?E.S.: Îmi vine greu să răspund. Atunci când am fost plasat în arest la domiciliu de judecătorul Victor Rățoi, am plecat ca să nu mă închidă din nou. Eram în Chișinău, am vrut să mâ întâlnesc cu Iaralov, să mă uit în ochi și să-l întreb pentru ce a făcut aceasta. Trebuia să mă întâlnesc cu Iaralov, dar am fost întâmpinat de mascați și încătușat. E greu de spus de ce a procedat așa. Nu pot să răspund.NOTĂ: Declarațiile din cadrul acestui interviu aparțin în exclusivitate lui Eudochim Stogu. Centrul de Investigații Jurnalistice nu poartă răspundere pentru aceste declarații, dar este dispus să ofere dreptul la replică sau/și pentru alte dezvăluiri celor vizați în acest interviu.