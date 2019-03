O tînără din Capitală creează genţi eco originale Societate 18 martie 2019, 08:11

Un hobby în pas cu moda. Designerul începător Doina Ciurea, acum un an, a descoperit că are un nou talent - croşetarea genţilor din fire de bumbac.

Tînăra creează sute de genţi eco originale, care pot concura liber cu cele mai scumpe mărci din lume.

Economist de profesie, Doina munceşte în prezent într-un centru medical de reabilitare, iar seara devine un adevărat designer și croşetează la comandă.



Firele tricotate sînt comandate din Rusia. Datorită materialului ecologic, genţile își păstrează forma, se poartă bine și nu dăunează mediului înconjurător. Modelele finite pot fi spălate, iar durata de exploatare a unui asemenea accesoriu este nelimitată.



"Fiind din bumbac ele sînt calitative, nu fac scame, nu au miros. Genţile sînt vopsite, dar sînt vopsite cu culori naturale", a explicat Doina Ciurea.



O parte din genţi ajung şi în străinătate.

"Le fac cadouri apropiaţilor. Dar nu reuşesc să-mi confecţionez mie, nu am timp. Cum spune proverbul: ciubotarul fără ciubote", a declarat Doina.



Doina a creat peste 100 de produse și intenționează să își deschidă propriul magazin acasă. Genţile eco ale tînărului designer costă de la 600 pînă la 1.500 de lei.