O scenă de amfiteatru va fi construită în oraşul Călăraşi

Marţi, 6 august, o comisie a Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) împreună cu autorităţile locale au inspectat şantierul şi au constatat că lucrările se efectuează în timp util şi conform normelor, transmite MOLDPRES.

“Locuitorii din orașul Călărași, precum şi cei din localităţile învecinate, se vor bucura curînd de concerte în aer liber, datorită lucrărilor care se desfășoară în prezent pentru construcţia unei Scene de amfiteatru. Este o idee frumoasă, care fiind realizată va face viaţa călărăşenilor mai interesantă”, au explicat pentru MOLDPRES surse de la ADR Centru.Lucrările se desfășoară în cadrul proiectului regional "Valorificarea potenţialului turistic al regiunii de centru a Republicii Moldova (raioanele Străşeni Nisporeni şi Ungheni )". Programul a fost înaintat spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și este implementat de ADR Centru.Tot în cadrul acestui proiect au fost amenajate două popasuri turistice cu infrastructură conexă de utilitate publică, localizate în satele Țigănești, raionul Strășeni, și Iurceni , raionul Nisporeni. De asemenea, în orașul Călărași, a fost reamenajat Parcul „Aleea Clasicilor".Pînă în prezent, pentru lucrările de construcție au fost alocați circa 7,5 milioane de lei.“Graţie mai multor programe am reuşit să renovăm mai multe destinaţii din Regiunea Centru, care vor contribui la promovarea culturii şi tradiţiilor acestei zone a ţării. Or, toate acestea constituie o încurajare şi o susţinere pentru dezvoltarea turismului autohton, care are încă multe ce propune pentru a fi descoperit”, a menţionat, solicitat de MOLDPRES, Viorel Jardan, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru.