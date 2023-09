O nouă schemă de escrocherie golește de bani cardurile bătrînilor

Oamenii legii atenționează cetățenii repetat despre importanța nedivulgării datelor cu caracter personal, persoanelor terțe/necunoscute. În ultima perioada se atestă un nou fenomen de fraudă, ținta căruia sînt persoanele în etate.

Schema infracțională: escrocii, merg la domiciliul victimei, sub o falsă identitate şi prin abuz de încredere fac rost de datele cu caracter persoanal ale victimei, copia buletinului de identitate precum şi semnătura persoanei vizate.

Ulterior, datele obținute sînt folosite de către escroci pentru a manipula victima prin apel telefonic, prezentîndu-se drept reprezentant al securității băncii al cărui client este persoana în cauză.

Astfel, sub pretextul unei false tentative de fraudare a cardului, infractorii obțin acces la contul de card, de unde ulterior extrag mijloacele băneşti disponibile.

În acest context, Poliția recomandă tuturor cetățenilor să respecte următoarele reguli de securitate:

– Nu oferiți nimănui copia sau poza buletinului de identitate şi nu semnați nici un act al cărui conţinut nu vă este clar;

– Nu divulgați nimănui informațiile personale sau detalii despre cardul bancar (numărul de card, data expirării, codul PIN, codul de securitate format din 3 cifre tipărit pe spatele cardului, etc.) ca răspuns la e-mailuri, mesaje SMS (chiar dacă acestea, aparent, provin din numele băncii), pe paginile de site-uri web, care nu sînt concepute pentru a efectua plăți pentru bunuri şi servicii sau prin telefon;

– Nu uitați că pentru orice transfer de bani, recompense, bonusuri, etc. pe cardul dvs. bancar persoana care va face un astfel de transfer are nevoie doar de numărul cardului!

– Dacă pentru efectuarea transferului, ridicarea cîștigului, a recompensei etc. vi se cere codul PIN al cardului, data expirării, codul acestuia CVV/CVC, trebuie să vă alarmați şi să fiți atent că aceștia ar putea fi infractori;

– Dacă ați fost sunat de un reprezentant al unei bănci, verifică dacă această persoană activează la bancă prin efectuarea unui apel telefonic la bancă.

„În cazul în care ați căzut în capcana infractorilor, informați imediat Poliția și unitatea bancară”, transmite Poliția.