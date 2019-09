O nouă amînare în dosarul Lucinschi

După o pauză de aproape trei luni, ședința de judecată pe cazul fostului deputat liberal-democrat, Chiril Lucinschi, care trebuia să aibă loc astăzi, a fost, din nou, amînată.

Președinta completului de judecători s-ar fi îmbolnăvit. Magistrații Curții de Apel urmau să se expună pe marginea solicitării avocaților, care au cerut audierea lichidatorului Băncii Sociale și cel al Băncii de Economii, în calitate de martori, transmite„Noi am cerut ca să fie invitați în acest proces, să răspundă în fața instanței de judecată și să confirme poziția noastră că tot acest dosar și toate aceste declarații, probe ale părții acuzării că, de fapt, sînt mincinoase”, a declar Corina Stratan, avocată.Avocații spun că decizia de astăzi este una obiectivă, iar amînarea ședinței nu ar purta niciun caracter dubios.„Consider că este o cauză obiectivă. Nu cred că amînarea este legată de o cauză dubioasă”, spune Gheorghe Ulianovschi, avocat.„La moment, eu nu mă pot expune referitor la cererea avocaților, de vreme ce nu ne-am expus noi în instanța de judecată”, a declarat Djulieta Devder, procuroră.Totuși, fostul deputat speră că ședința, planificată pentru 28 octombrie, va avea loc și că, în sfîrșit, i se va face dreptate.„Îmi pare foarte rău că ședința nu a avut loc, dar cum unul din exponența fostei guvernări a spus – viața-i viață… Sunt cointeresat ca să se termine mai repede acest proces. De nenumărate ori am spus că nu sînt vinovat și nu am făcut nimic împotriva legii”, a spus Ghiril Lucinschi, ex-deputat.Chiril Lucinschi mai spune că dosarul este unul politic și că, de fapt, el a fost persecutat de fosta guvernare pentru opiniile și poziția sa politică.„Eu sper că actuala guvernare o să se țină de cuvînt și nu va influența procesul judiciar. Pe parcursul acestor ani, foarte multe decizii au fost influențate și au fost ilegale”, a amai adăugat Lucinschi.Avocații au mai cerut să fie anexată la dosar corespondența secretă dintre lichidatorul Băncii Sociale și cel al Băncii de Economii, precum și audierea acestora în calitate de martori. Cererile însă vor fi examinate la următoarea ședință fixată pentru luna octombrie.Chiril Lucinschi este cercetat pentru spălare de bani și fals în declarația de avere. Fostul deputat a fost condamnat de prima instanță la 5 ani și jumătate de închisoare. Acesta se declară nevinovat și spune că dosarul este fabricat.